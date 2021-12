Martín Sánchez Treviño

“El Truco” avanza, Valderrama arrecia

Si acaso había alguna duda de que el ex gobernador Eugenio Hernández Flores y su equipo de ex colaboradores jugaría en la próximas elecciones de manera independiente por el Partido Verde Ecologista de México, como lo hicieron en el estado de San Luis Potosí, el ultimo posicionamiento de Manuel Muñoz Cano su ex secretario particular dejó en claro que con la casaca de Verde Ecologista se sumarán en alianza con Morena y el Partido del Trabajo y, de esa manera buscar una candidatura común.

El hijo de Doña Marcia y Muñoz Rocha subrayó que la mayoría de los habitantes de la entidad quieren un cambio y que no han dejado de ser empresarios, sino al contrario le apuestan a construir una plataforma integral y han coincidido con el desempeño de Morena a nivel nacional. Pero como emprendedores le apestan a la promoción y el desarrollo de las 5 regiones tamaulipecas.

Por lo que corresponde al Colectivo Todos por Tamaulipas ha dado muestra de lo que es capaz, pero sobre todo ha mostrado la capacidad de convocatoria para sumarle simpatías al Secretario General de Gobierno, César Verastegui Ostos, quien ya ha recorrido la mayoría de los 43 municipios de la entidad.

Además, el prospecto único de Acción Nacional, en los últimos meses ha causado la sensación de que ya está desempeñando acciones relacionadas con la gobernanza de la entidad, pues lo mismo se le observa en sus encuentros con habitantes de la región de San Fernando, que en Ciudad Mante lo mismo que en ciudades de la franja fronteriza, donde El Truco es visto con simpatía por la población.

Ha rescatado la practica de las cabalgatas en la mayoría de los municipios con actividad agropecuaria. En este sentido a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura ha fortalecido sus vínculos con los ciudadanos y por lo mismo su desempeño se observa más consolidado que otros competidores.

En el “ala” de Morena y sus aliados sigue con un peso específico la relación de la mayoría de los aspirantes a la gubernatura con los hermanos Carmona Angulo. Es un asunto del que los punteros el partido guinda no se pueden deslindar. El más embarrado de todos es nada más y nada menos que el senador Américo Villarreal Anaya.

Qué, por cierto, parece contradictorio, pues al menos de apariencia el cardiólogo de profesión parece no carga ninguna culpa de esa naturaleza, pero en la época contemporánea la población de la mayoría de los municipios tamaulipecos se han llevado cada sorpresa, que no hay en quien confiar.

Quizá por ello difundió una imagen con la su compañera senadora Olga Sánchez Cordero, donde la ex ministra le hace entrega de un reconocimiento por su desempeño en la Comisión de Salud de la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Pero la percepción ciudadana es que después del informe de actividades, se bajó del escenario.

Mientras que Rodolfo González Valderrama, el amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado con mayor madurez y carácter en la función que desempeña como Coordinador de Programas Federales en Tamaulipas, pero además en el desempeño se ha posicionado en el ánimo de la población. Lo relevante es que en menos de 60 días ha superado a los punteros de ese partido, como es el mismo Villarreal Anaya, que parecía inalcanzable.

Por cierto, ocho de los 34 aspirantes a la candidatura de Morena a la candidatura de gobernador se sumaron ayer jueves a favor de González Valderrama, el primero de estos fue el senador suplente Alejandro Rojas Diaz Durán.

En asuntos electorales, la Maestra Olga Alicia Castro Ramírez, titular la Junta Local Electoral del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, recorrió los municipios de frontera tamaulipeca donde tomó protesta a los titulares de los organismos y de esa manera preparar las tareas de los organismos distritales.

En el rubro de la gobernanza de la entidad Francisco García Cabeza de Vaca y sus homólogos de Coahuila Miguel Ángel Riquelmer y Samuel García de Nuevo León se reunieron con Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, quien manifestó que coincide con el gobernador de Tamaulipas, en el sentido de combatir a los traficantes de personas y de esa manera atender el problema migratorio de México y Estados Unidos.

En asuntos no menos importantes, el ex síndico del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Luis Torre Aliyan, asumió el cargo de Presidente del Colegio de Abogados de Ciudad Victoria, se advierte una desempeño relevante y excepcional. El joven empresario del ramo de la abogacía tiene amplia experiencia y goza de una buena fama en el medio de los abogados postulantes. Es un mérito autentico para Torre ya que los licenciados en derecho y/o abogados como se les denomina, es un gremio exigente, pero sobre todo crítico.