Martha Isabel Alvarado



Una mina de oro



.-La crisis de los migrantes está que arde

.-Accidente de Chiapas, terrible evidencia

.-Egidio Torre, creó Instituto del Migrante

.-Plaza de la República, ignorada por Maki



Al tema de los migrantes nadie le pone atención, mucho menos solución. En ese rubro, han quedado a deber los tres niveles de gobierno, aunque formalmente le concierne a la Federación.



El accidente suscitado el pasado jueves en el estado de Chiapas, mismo que dejó saldo de 55 migrantes muertos y 105 lesionados, es prueba fehaciente de la indiferencia oficial sobre esta materia.



De acuerdo a un trascendido, los guatemaltecos que subieron al ‘tráiler de la muerte’, habrían pagado 100 mil quetzales (unos 13 mil dólares) a los “coyotes” que los trasladarían a Estados Unidos. Lo cual habla de un gran negocio, equivalente a una ‘mina de oro’.



¿A poco autoridades como la Guardia Nacional, de la que el presidente LÓPEZ OBRADOR está tan orgulloso, no lo sabe?. ¿Tampoco el Instituto Nacional de Migración?.



Un día después del fatal accidente, el jefe de la Guardia Nacional general LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, participó en la conferencia mañanera de AMLO, en la cual detalló que los migrantes fallecidos eran de cinco nacionalidades, entre ellos un mexicano.



“Según las primeras investigaciones, los migrantes habían ingresado hace varios días por la frontera con Guatemala y se hallaban en casas, bajo custodia de traficantes de personas”, dijo el general Rodríguez Bucio. Malo, si la autoridad no sabía esto, por incompetentes, y malo si lo sabía, pues quedan como cómplices.

Queda claro, que el tráfico de migrantes ha gozado de impunidad durante largos sexenios, aunado a lo que va del actual, que preside López Obrador. De hecho, el gobierno de la “4-T” no cuenta con una política pública para atender este rubro, como no la tuvieron formalmente los anteriores.



Apenas el día siguiente de la tragedia, el canciller mexicano MARCELO EBRARD anunció la creación de un Grupo de Acción Inmediata, para investigar, identificar y arrestar a los supuestos integrantes de la red internacional que estuvo detrás del tráfico de personas que terminó en el accidente de Chiapas. Grupo al que se sumaron 7 países, incluyendo Estados Unidos.



Veremos que tan ‘cuerda’ resulta el Secretario de Relaciones Exteriores, que cuenta con dos maestrías: una en Políticas Públicas y otra en Administración Pública, para resolver este problema. Ya que el Instituto Nacional de Migración no ha podido.



No hay que olvidar que de 2002 a 2004, Ebrard fue ‘policía’, o, mejor dicho, Secretario de Seguridad Pública del gobierno capitalino entonces a cargo de López Obrador, cargo del que Marcelo fue destituido por el entonces presidente VICENTE FOX, tras el escándalo que dos oficiales linchados en Tláhuac.



Por cuanto hace a Tamaulipas, habría que recordar que durante el sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ hubo un intento de atender el problema en cuestión, mediante la creación del Instituto Estatal del Migrante, cuya operatividad fue encomendada a JOSÉ CARMONA FLORES, en calidad de Director.



Dicho Instituto Estatal, fue creado, por decreto de ley, en mayo de 2011, luego de aquella terrible tragedia de los 60 migrantes asesinados en San Fernando.



Según se sabe, José Carmona siguió al frente de dicha Institución los cuatro primeros años del sexenio a cargo del panista FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, pero tras su renuncia en febrero del 2020, ya no se ha vuelto a saber de esa dependencia.



En Reynosa, a la ahora ex alcaldesa MAKI ORTIZ le estalló en la cara el problema de los migrantes, que por miles se ‘asentaron’ en la Plaza de la República, hacinados. Pero ella, en vez de procurarle una solución, emprendió una ‘campaña’ por todo el estado para buscar la gubernatura, por el lado de Morena.



Por cierto, ¿han notado que ningún aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, de los diversos Partidos, ha hecho un planteamiento concreto para solución al problema de los migrantes?. Por lo menos tres ciudades del estado: Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, padecen a diario este fenómeno.



Llamó la atención, que mientras la tragedia de los 55 migrantes muertos en Chiapas, aún era nota nacional e internacional, AMLO generó desde Chihuahua su propia ‘noticia’, comiendo “burritos” de harina en una fonda de Villa Ahumada, al lado de la gobernadora panista MARU CAMPOS, con el único ‘problema’ de tener que elegir entre los de bistec, de picada, o de frijoles.



Hoy nos despedimos con una afectuosa felicitación de cumpleaños para la señora ALICIA GARCÍA VIUDA DE MARTÍNEZ, que el pasado viernes fue festejada cariñosamente por integrantes de su familia en Ciudad Victoria, entre ellos su hijo, el muy apreciado ex vocero gubernamental, MEMO MARTÍNEZ. A juzgar por la radiante sonrisa y el buen semblante de la festejada, 87 años no son nada.



CONTRAFUEGO: He ahí lo malo de los “otros datos”.

Hasta la próxima.