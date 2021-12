Martha Isabel Alvarado



.-Inaugura AMLO, diálogo con Gobernadores

.-“Abrazos, no balazos”, no está funcionando

.-Acumula la ‘4-T’ 103 mil homicidios dolosos

.-‘Apechuga’ La Borrega, ante cambio de JAD



Hay expectación, por la reunión que este jueves sostendrá el presidente LÓPEZ OBRADOR con los gobernadores de los estados, cuya sede será Villahermosa, Tabasco.



Según lo ha anunciado el equipo del mandatario, los temas a abordar en dicha reunión serán: Seguridad, Protección Civil y “otros asuntos”. Ojo con este último punto.



En el rubro de Seguridad, algo está haciendo mal el gobierno de la “4-T”, dicho lo cual porque la Secretaría responsable del ramo, a cargo de la ex reportera de “La Jornada”, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, es la quinta con más presupuesto de la administración federal. Lo cual no es asunto menor.



La dependencia que dispone de más ‘lana’, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, es la Secretaría de Educación, a cargo de DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, con una asignación de 364 mil 484 millones 46 mil 855 pesos.



Le sigue la Secretaría del Bienestar, cuya titular es MARÍA LUISA ALBORES, con 296 mil 858 millones 515 mil 989 pesos, ocupando la segunda posición del tablero millonario.



Mientras que el tercer lugar corresponde a la Secretaría de Salud cuyo jefe -cae que no cae- es el doctor JORGE ALCOCER, a quien le toca administrar una bolsa, nada despreciable, de 192 mil 368 millones 336 mil 401 pesos.



Para nadie es secreto, que el actual gobierno encabezado por AMLO, en buena medida, ha ‘pintado de verde’ la administración pública, de modo que no causa extrañeza que la Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda el general LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, sea la cuarta dependencia con más presupuesto, con una asignación de 104 mil 107 millones 905 mil 551 pesos.



Dice conocido adagio: “no hay quinto malo”. Sin embargo, la quinta dependencia con más presupuesto de la “4-T”, como lo es la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no es mala, sino lo que le sigue. ¿Cómo es posible que con un presupuesto de 93 mil 379 millones 484 mil 115 pesos, la SSPC, nomás “no da una”?.



En contraste con esa cifra, estaría esta otra, recabada hasta finales de noviembre de este año, consistente en 103 mil 126 asesinatos violentos registrados en lo que va del sexenio de López Obrador.



No hay manera, respecto a dicha estadística, que AMLO diga que tiene “otros datos”, dado que esos números fueron aportados por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Veremos pues, en qué fructifica el diálogo que este jueves entablará, el presidente López Obrador con los gobernadores de los estados, suponemos que con los 32, sin excepción de Partidos o colores.



Desde luego que existe el morbo, en este ‘convite’ de los gobernadores con AMLO, respecto a casos específicos, como el del gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, con quien ha habido cierta rispidez, por decir lo menos.



En contraste, hay una gobernadora, también del PAN, MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN de Chihuahua, que recientemente se dejó ver muy ‘acaramelada’ con AMLO, comiendo ‘burritos’ en una fonda de esas que tanto le gustan al tabasqueño. Habría que señalar que esta entidad está entre los 6 estados con mayor tasa de homicidios dolosos en el país.



Hace algunos días, recomendamos en este espacio a la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, tomar té de pasiflora, para la buena memoria, por aquello de que ella “no recordaba” haberse reunido con el ahora extinto empresario SERGIO CARMONA, algo que desde aquí le ‘refrescamos’, con datos concretos.



Esta vez, al alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, le sugeriríamos una infusión de manzanilla, para el tremendo ‘cólico’ que le debe haber provocado la designación de RODOLFO SIMÓN PIÑA como nuevo gerente de la Junta de Aguas y Drenaje, en sustitución de GUILLERMO LASH. Designación que ‘impugnó’ el jefe edilicio. ¿Y?.



“La Borrega” tendrá que ‘apechugar’, de ser ciertas las versiones de que tal designación de Rodolfo Simón, corresponde al compromiso de la ex alcaldesa LETICIA SALAZAR, de apoyar el proyecto “Todos por Tamaulipas”, bandera de CÉSAR VERÁSTEGUI, “El Truco”.



Ya que hablamos de figuras vinculadas al PAN, digamos que, lo que tendrían qué hacer los gobernadores de este Instituto Político, así como sus Senadores y Diputados, sería buscar la remoción de MARKO CORTÉS como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, un derrotista confeso, que anticipó que su Partido perderá en 5 de los 6 estados donde habrá elecciones el 5 de junio del 2022.



