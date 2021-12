Martha Isabel Alvarado



Tan malo el guindo, como el azulado



.-Diputados locales de la “65”, en ‘pañales’

.-Zertuche Zuani, “nadando de a muertito”

.-Ejecutivo Local entra al quite, por ‘azules’

.-Que AMLO alista actividad en Tamaulipas



Ahí, “como pateando un bote”, se la va llevando ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, a casi tres meses de estrenada la XLV Legislatura local.



Zertuche no les entra a los temas difíciles. Cuando se presenta alguno de ese tipo, lo que hace es “sacarle al bulto”.



Por ejemplo, el del re-emplacamiento, que hasta provocó que los diputados morenistas, que son mayoría en la “65”, terminaran abruptamente la sesión del pasado 30 de noviembre.



La fragilidad que en dicha sesión mostró el bloque morenista, corresponde a la de su ‘líder’, Zertuche Zuani, quien se ha caracterizado siempre por el ‘pragmatismo’ con que se mueve en la arena política.



Habría que recordar, la férrea convicción que mostraba Zertuche por convertirse en candidato de Morena a la presidencia municipal de Reynosa, previo a las elecciones del 6 de junio pasado.



Hasta llegó a decir públicamente Zertuche (en el programa Reporteros en la Mesa) que la presidencia municipal no era una piñata que la alcaldesa MAKI ORTIZ pudiera comprarle a su hijito CARLOS VÍCTOR PEÑA, “Makito”, como si fuera un capricho.



Pero de repente, Zertuche Zuani ‘dobló las manos’ y se sustrajo de la escena pública por buen número de días, para reaparecer ya con una diputación local plurinominal entre las manos, y la presidencia de la JUCOPO ‘amarrada’. Además de que llevó ‘mano’ en la designación de los candidatos de Morena a las diputaciones locales de Reynosa.



¿Quién “pompó” tan generoso ‘paquete’?. ¿Acaso el ahora finado SERGIO CARMONA?.



Lo cierto es que, a los que les ha tocado “sacar la chamba” a la hora buena, en la 65 Legislatura local, han sido: la diputada MAGALY DEÁNDAR, leyendo tarjetas un tanto titubeante, así como sus compañeros ELIFALETH GÓMEZ y HUMBERTO PRIETO, este último, con experiencia de haberse desempeñado como diputado federal.



El caso es que Zertuche trata de pasar lo más liso posible.



Los diputados locales del PAN tampoco la libran mucho que digamos, tan es así, que tuvo que entrar ‘al quite’ el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para ‘enmendarles la plana’ con el tema del replaqueo, ejerciendo su Derecho de Veto.



Difícil de creer, que los integrantes de la bancada albiazul en el Congreso local, se hayan dejado tildar de ‘cobrones’, por aquello de que el replaqueo estaría pensado con fines puramente recaudatorios, a decir de los diputados de Morena.



Ni las manos metieron los legisladores panistas, ni siquiera los ‘repetidores’ FÉLIX El Moyo GARCÍA AGUIAR e IMELDA SANMIGUEL, con todo y que pudieron haber argumentado que, si tanto le interesaba al Ejecutivo Estatal recaudar dinero, no hubiera eliminado el cobro de la Tenencia Vehicular (en 2019).



¿A poco ninguno de los hoy diputados locales de Morena se benefició de esa medida?.



La sospecha es que el coordinador de la fracción panista, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, “Cachorro”, no es ningún dechado de talento, según lo ha demostrado a lo largo de su ‘carrera’ política.

¿Es lo que hay?.



Por otro lado, ha trascendido que el presidente LÓPEZ OBRADOR alista una visita a Tamaulipas para inaugurar los Bancos del Bienestar, de los cuales ya operan 16 sucursales en diversos puntos del estado, y 39 más estarían en vías de activarse.



Respecto al ‘destape’ del candidato de Morena a la gubernatura, veremos qué tan cierto resulta el rumor de que hoy martes se despejaría la incógnita, y que el ‘ungido’ sería el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien desde hace ya varias semanas se ha mantenido ‘acuartelado’ en las instalaciones de la Cámara Alta.



De Villarreal Anaya se ha dicho, que fue uno de los más beneficiados con la ‘logística’ (camionetas, aviones y recursos) que el ahora extinto empresario Sergio Carmona, puso al servicio de distintos políticos de Morena, entre otros, el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y el alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS. ¿Y?.



CONTRAFUEGO: Pero los ‘purificará’, “Ya Saben Quién”.

Hasta la próxima.