Desde La Capital

Por J. Guadalupe Díaz Mtz.

Mario Delgado, ¿travieso, o cobarde?



*** Tardío y malo apoyo de Rodolfo

*** Elimina ‘Gansito’ a los Granados

*** Carmen Lilia resultó respondona

*** Encuesta le da ventaja al ‘Truco’

*** Alcalde sureño da apoyo a Maki



Cd. Victoria.- Cuando un jovencito o un niño cometen tal o cual travesura, generalmente se van sin castigo.

Se considera lo realizado como una ‘travesura’ o un error.

Pero cuando se es adulto y se incurre en ese tipo de idioteces, el responsable tiene, por fuerza, que dar la cara y aceptar la sanción a que se haya hecho merecedor.

Pero en Morena no ocurre así.

Las babosadas y estupideces merecen la misma impunidad que dan a las raterías y corruptelas de sus agremiados.

Ejemplos hay un titipuchal.

Como en los mejores tiempos del PRI.

Aunque éstos robaban más.

Viene lo anterior a cuento por al menos tres gravísimos errores cometidos para la selección del candidato con que Morena pretenderá expulsar al PAN del gobierno de Tamaulipas.

El primero, haber abierto la convocatoria y permitir que hasta 38 suspirantes se registraran.

Luego, el pretendido agandalle del alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA, al alimón con el hoy desaparecido (públicamente) HÉCTOR ‘Guasón’ GARZA y la presunta amigocha del merolico nacional BERTHA LUJÁN.

Siguieron con los ‘destapes’ primero de una ‘terna de cuatro’, que se amplió a seis y terminó en siete, bajo el supuesto de que un par de encuestas dilucidarían la estafeta en nuestro estado.

Pero salieron con que ‘a Chuchita la bolsearon’ y con la designación de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA abrieron una caja de Pandora que difícilmente podrán cerrar en los 5 meses que restan al proceso sucesorio estatal.

Todo lo anterior viene a cuento porque se supone, se supone, que Morena tiene un dirigente nacional que autoriza, anuncia y define las posiciones políticas de la franquicia en el Poder nacional.

Aunque los observadores más conspicuos saben que es un simple títere del merolico nacional.

Y resulta que ese ‘líder’ no ha tenido el valor, los pantalones de salir a dar la cara, enfrentar a sus supuestos representados y dar las explicaciones pertinentes.

Por ejemplo, ¿cómo es que había un documento firmado y fechado el 21 de diciembre, cuando las encuestas fueron revisadas hasta las primeras horas del 23?

Luego, ¿de quién fue la estúpida idea de abrir el proceso para que una panista de cepa como MAKI ORTIZ se registrara como aspirante a la candidatura de Morena?

Así las cosas, si MARIO DELGADO CARRILLO no es un niño ni un chicuelo juvenil para carcajearnos con sus errores, ¿a poco no merece ser llamado cobarde?

CHISMOGRAFÍA: De Matamoros reportan que sigue el conflicto del alcalde ‘Mr. Gansito’ (alias MARIO LÓPEZ) y sus exsocios los gemelos GRANADOS FÁVILA.

Este martes se dio el enroque para que ANTONIO GRANADOS deje la dirección de Compras a JORGE MORA SOLALINDE y éste a su vez ceda la oficina al hermano del diputado ALBERTO GRANADOS FÁVILA.

Ora que, la verdad, el TONY se va con las alforjas repletamente cargadas.

Algunos de sus muy allegados afirman que con el saqueo de cuatro años en Compras del municipio, el tal TONY no tiene necesidad de trabajar en lo que le quede de vida.

Con respecto al divorcio político de ‘Mr. Gansito’ y los GRANADOS FÁVILA, trasciende que derivó de la aceptación del ahora diputado BETO GRANADOS de apoyar al gobernadable AMÉRICO VILLARREAL para lograr la estafeta guinda a la sucesión gubernamental.

Apuesta que ganaron los GRANADOS FÁVILA, pues el jefe edilicio volvió a equivocarse al decantarse por RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

A propósito, luego del ridículo que hizo con su ‘manifestación’ contra la imposición de RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA como gerente de la Junta de Aguas, como que ‘Mr. Gansito’ entendió que lo suyo, lo suyo, es hincarle el diente al presupuesto municipal.

Que la política del pueblo la llevan otros y de otra manera.

Por cierto, allí cerquita del terruño, en Harlingen, se desató el pánico este martes al registrarse de manera oficial más de 300 casos de contagios por Covid.

Es un fenómeno reciclado que tiene preocupado a todo el mundo, agrupación ésta donde no está ubicado México.

Ya sabe usted que el merolico nacional ordena que no se dejen espantar.

Permítase aquí el paréntesis para lamentar el deceso de mi amigo y paisano ESTEBAN GONZÁLEZ GUAJARDO, acaecido la tarde de este martes en esta capital.

Fue coordinador económico en la campaña gobernadeable de TOMÁS YARRINGTON, en cuyo gobierno ocupó la Subsecretaría de Administración.

Padeció cáncer de próstata y superó sustos cardíacos, pero no pudo con problemas renales. QEPD.

Por otro lado, de Nuevo Laredo reportan que la alcaldesa CARMEN LILIA CANTÚROSAS no se arredra a las intimaciones que le llegan desde esta capital.

Por lo pronto, la Comapa (de control municipal) les corta el agua a las dependencias estatales que tienen fuertes y viejos adeudos.

Hay tiro, diría la raza de gayola.

Polvos de aquellos lodos que mantienen en territorio yanqui a CARLOS CANTÚROSAS, exalcalde con que el PAN expulsó del Poder municipal al PRI.

Pagando el pecado de no haberse plegado a los caprichos del ahora mandatario.

Primero, negando su apoyo a su candidatura para relevar a EGIDIO, aspiraciones que también CCR había hecho públicas.

Luego, rechazando la invitación a ser secretario de Agricultura en aquella administración que arrancaba a fines de 2016.

En otro orden de ideas, vaya entripado el que de seguro hicieron los cupuleros de Morena en Tamaulipas al conocerse un sondeo realizado desde oficinas del PAN-gobierno.

Todo ello, dando por hecho que la alianza encabezada por los azules la abanderará AUGUSTO ‘El Truco’ VERÁSTEGUI y el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se mantendrá firme como portaestandarte de Morena y asociados.

En ese sentido y ‘si hoy fueran las elecciones’, resulta que el PAN retendría el Poder, consiguiendo el 39% de los votos, por 29% de sus rivales, del modo que conceden 7% para el MC con ARTURO DÍEZ GUTIÉRREZ, bajo el entendido de que ‘ambos tres’ son los únicos candidatos apalabrados con sus respectivas franquicias.

Los números se ajustan con 11% de personas que no supieron definirse, un 9% que no aceptó contestar y un 5% a la que ‘me da igual’.

Por cierto, ¿y en qué quedó aquel hallazgo de miles de dólares en los escritorios de JOSÉ LUIS MÁRQUEZ, secretario del Ayuntamiento de Reynosa?

Se supone que esa dependencia no maneja recursos económicos.

Y mucho menos en ‘cash’, pero…

¡¡Bendita impunidad!!

Finalmente, resultó tardía y mal la reaparición de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA luego de hacerle saber que sus aspiraciones gobernadeables fueron solo sueños.

Patéticos lucen el aún cónsul de la 4T en Tamaulipas y el virtual candidato guinda a gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Más acartonados, imposible.

En ese sentido y bajo la lección de don JESÚS REYES HEROLES de que ‘la forma es fondo’, acucioso lector nos hace este apunte:

“El mensaje presenta de fondo una escenografía ajena al pronunciamiento.

En medio de los dos aparece en el fondo del librero una foto (que apenas se aprecia) de AMLO estrechando la mano del elegido.

Arriba, también en el librero, se ve una bandera descolorida; el color verde de la esperanza se ve café.

Y no aparece ningún ícono de Tamaulipas.

¿Olvido subliminal?”.

Salió al aire.

Lo cierto es que el pronunciamiento de GONZÁLEZ VALDERRAMA luce más falso que las ‘encuestas’ que favorecieron a AMÉRICO y más desangelado que un discurso del senador ISMAEL.

Como no menos cierto es que son más fuertes de lo que quieren reconocer las protestas intermorenistas para que se dé una ‘revocación de candidatura’. Salió al aire.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que la indignada MAKI ORTIZ no está sola en su protesta por la imposición de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA como candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas?

Tiene, dicen, el apoyo de un sólido alcalde sureño.

Se trata, cuentan, de un reelecto jefe edilicio que también se emociona soñando con ser gobernador.

Sale… y vale.

