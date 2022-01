Martha Isabel Alvarado



‘No me defiendas, compadre’



.-‘Sugieren’ a AVA, no atacar al Gobernador

.-Discurso de campaña: consolidar a la ‘4-T’

.-Erasmo González, ‘montaña’ de corrupción

.-Alistan en el PAN, gran “puesta en escena”



Un dato que pocos saben, es la ‘sugerencia’ que habría recibido el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, al ser designado candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, la cual es propicia para la reflexión.



Lo que presuntamente se le ‘indicó’ a Villarreal Anaya, fue no atacar al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en su discurso de campaña, y enfocarlo más bien en un llamado a los potenciales votantes, para que apoyen la consolidación de la “4-T” en Tamaulipas.



La lógica de las campañas proselitistas, es que el aspirante a la silla de gobernador, en su mensaje a la ciudadanía, destaca los aspectos en que ha fallado el gobierno saliente, buscando capitalizarlos.



Pero en el caso de Villarreal Anaya, no tardaremos mucho en darnos cuenta, si verdaderamente le ‘sugirieron’ callar en torno a las deficiencias de la presente administración estatal.



¿Cuál sería el motivo de esa supuesta ‘instrucción’?. Eso sólo lo saben en “el Palacio”, desde donde se giró la misma. ¿Acaso se trata de no ‘testerear’ mucho al actual mandatario estatal, buscando evitar que éste le ‘revire’ al candidato de Morena, con datos ‘duros’ del caso Carmona?.



Dice conocido adagio: “No se puede tapar el son con un dedo”. Y en ese sentido, más vale que los de Morena preparen una buena estrategia, por aquello de que el caso Carmona se convierta en ‘telón de fondo’ de la campaña.



Máxime, si el candidato Villarreal Anaya incorpora al equipo de campaña, a figuras que estaban “hasta el chongo” con el finado empresario, acaecido en una barbería de San Pedro Garza García, como el diputado federal de Madero ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.



Como si no fuera el más ‘pestilente’ de los involucrados en el caso Carmona, el diputado González Robledo ha creado una red denominada “AVAnzada tamaulipeca” (a propósito de las siglas del nombre de Américo Villarreal Anaya), dizque para sumar más amigos y simpatizantes al proyecto político del cardiólogo-candidato.



“¡No me defiendas, compadre!”, reza una vieja frase coloquial.



Veremos, si como buen practicante del alpinismo, acostumbrado a caminar cuesta-arriba y afrontar ‘los peligros de la montaña’, Villarreal Anaya logra sortear estas dificultades, y llegar a la cumbre.



Será el sereno, pero los panistas de Tamaulipas andan muy contentos, y ya alistan algo así como una ‘puesta en escena’, para la temporada de precampaña, en que el ‘actor’ principal sería CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, en el papel de “El Truco”, que le sale muy bien.



Mientras que los actores de reparto (secundarios), serían ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, respectivamente, Senador y diputada local con licencia. Esta última, no viene mucho al caso por su perfil tan bajo, pero, en fin.



Por su parte, con un dejo de resignación en la voz, el dirigente del PRI tamaulipeco, EDGARDO MELHEM SALINAS, admite que corresponde al PAN poner al candidato de la coalición que ambos Partidos firmaron recientemente junto con el PRD, con miras a competir en bloque por la gubernatura tamaulipeca.



Lo anterior, por la sencilla razón de que así quedó establecido en el Convenio de Coalición correspondiente, celebrado por las dirigencias nacionales de los tres Partidos Políticos en mención, y avalada por las dirigencias estatales de los mismos.



“Solo hasta que haya candidato formal de la coalición, nos sumaremos como Partido”, aclara Melhem Salinas.



¿Por qué será, entonces, que Priistas como la diputada federal plurinominal MONSERRAT ARCOS, ya andan de oficiosos con el PAN?. Qué raro esta eso, teniendo esta legisladora tan buena maestra y ‘mecenas’, como BEATRIZ PAREDES, con la que convive.



Ya que líneas arriba mencionamos a AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, añadiremos, que la mañana de ayer recibió en el despacho de su residencia ubicada en el fraccionamiento “Las Palmas” de Ciudad Victoria, la visita del súper delegado de los Programas del Desarrollo en Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, otrora aspirante a la gubernatura.



En un video publicado en redes sociales, en el que refleja ser un político ortodoxo, por cuanto habla de garantizar la unidad en Morena, González Valderrama, recalca: “Me preguntan quién sigue, aquí está la respuesta, sigue nuestro amigo, el Senador Américo Villarreal”. Enmarca la escena, un apretón de manos entre ambos.



¿Quién más acudirá a brindar apoyo, de cuerpo presente, al Senador Villarreal Anaya?. ¿Veremos hacer lo propio al alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA, o al diputado local HUMBERTO PRIETO?. La lista de los que faltan por adherirse, es larga. Ya veremos.



CONTRAFUEGO: Como en el béisbol, la clave está en las ‘señales’.

Hasta la próxima.