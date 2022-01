Marco Antonio Vázquez Villanueva

Regalan dinero a partidos…

El Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó la entrega de 173 millones de pesos para gasto de los partidos políticos, más menos Morena recibirá 57 millones de pesos, el PAN 55, el PRI 21, Movimiento Ciudadano 14 y el PT 13, por supuesto, de esa acción nacen muchas inquietudes.

De entrada, preocupa el desembolso de tanto dinero para beneficiar a los partidos políticos que nunca han hecho nada por la sociedad, ni siquiera tienen vida en años no electorales, para sintetizar, se sospecha que sus dirigentes se quedan con ese dinero porque ni siquiera fomentan la participación de su militancia.

Seguro pensó que esos 173 millones de pesos serían más útiles en otras cosas, suficientes para cubrir tantos baches en nuestras calles, comprar camiones de basura, para el sueldo de elementos de seguridad.

También se dio cuenta que servirían para comprar millones de despensas, apoyar a las empresas dañadas por la pandemia, adquirir miles de vacunas o pruebas rápidas para el coronavirus o, de plano, podrían ser utilizados para comprar muchísimo medicamento que sirvan para paliar los efectos del Covid en los más necesitados, le insisto, esas inquietudes nos nacen porque no observamos en qué se gastan los partidos políticos sus recursos y las sospechas crecen porque a la hora de nombrar candidatos a distintos puestos de elección ni siquiera se toman la molestia de pregunta a su militancia a quien quieren.

Sin embargo, he de decirle que los 173 millones que se van a entregar a los partidos políticos no serían nada si se emplearan correctamente, si los partidos se dieran a la tarea de capacitar a su militancia, fomentar la democracia, de invertir para encontrar los mejores perfiles que nos gobiernen.

Exacto, la pobreza en México no nace por el financiamiento publico a los partidos políticos, ni a las instituciones electorales, son la corrupción, la impunidad y la falta de preparación de los gobernantes lo que nos mantiene entre los países menos desarrollados a pesar de nuestras grandes riquezas.

Para que nos quede claro y como ejemplo, los 173 millones de pesos que se repartirán entre los partidos políticos, de inicio porque todavía se les dará algo más, no son nada en relación a los más de 65 mil millones de pesos que se ejercen desde el gobierno del Estado en presupuesto, y a eso vamos, no se espante, ni se aleje de la política por esos recursos enormes para los partidos, al contrario, su intención, mi intención, deben ser que cada uno de esos centavos valgan la pena, que no sea dinero tirado a la basura, es decir, que desde ahí nazca un gobierno que nos lleve a la paz, el desarrollo y la prosperidad que todos demandamos y merecemos…

Por cierto, y ya que estamos en la política… Para el jueves la asociación civil Todos Por Tamaulipas realizará su último evento como tal, se trata del registro de César Verástegui Ostos, El Truco, como aspirante de candidato a gobernador por el PAN, luego de ello se realizará una conferencia con la prensa para anunciar el proyecto a corto plazo con la militancia y cerrará con la formalización de su candidatura el próximo fin de semana cuando se espera la presencia de los dirigentes nacionales del PRD, PRI y PAN que en el Estado se coaligaron en Va por Tamaulipas.

Mientras eso sucede el Senador con licencia y aspirante a gobernador Américo Villarreal sigue con su gira por Tamaulipas, prácticamente como precandidato único de Morena, PT y Verde, partidos a los cuales ya les aprobaron en el IETAM su coalición para la elección de junio, en una entrevista con medios de comunicación dijo que se está dirigiendo exclusivamente a la militancia ya que la legislación les impide solicitar el voto o exponer propuestas.

HARAN ESTUDIANTES DE LA UAT ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO… Como parte de la vinculación que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene con instituciones nacionales y extranjeras, estudiantes de la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) realizarán una estancia académica en modalidad virtual en la Universidad Antonio Nariño (UAN) de Bogotá, Colombia.

En sus redes sociales, el plantel universitario informó que durante el período 2022-1, diecinueve estudiantes de la Licenciatura en Enfermería realizarán una estancia académica como parte del programa “UAN Movilízate en Línea” que mantiene la universidad colombiana con aliados estratégicos para implementar nuevos métodos de colaboración en línea.

Al respecto, la Mtra. Laura Roxana de los Reyes Nieto, Directora de la FEV-UAT, dijo que la finalidad de la estancia es desarrollar en sus participantes habilidades ciberculturales e interculturales que fortalezcan su perfil profesional mediante la experiencia internacional.

Agregó que quienes realizarán esta movilidad podrán cursar créditos académicos tanto en la Universidad Antonio Nariño como en instituciones de educación superior aliadas, para ser homologados dentro del semestre académico que cursan.

Los alumnos que han sido aceptados para adelantar asignaturas son: Anairam Guadalupe Escobedo Sánchez, Beatriz Medina Pérez, Bernarda del Rocío Eguía, Brenda Guadalupe Aguilar Domínguez, Cecilia Guadalupe García Andrade, Daniela Anahí Cruz Rodríguez, Eira Aritzel Basoria Cárdenas, Hannia Belém Padrón Tovar, Irlanda Scarleth Treviño García, Jenifer Cabrera García, Jesús Alfredo Villarreal Barboza, Johana Janetzy Cerda Ruiz, José Miguel Treviño de la Garza, Katia Itzel García Puente, Leticia Karyme López Zavala, Loreta Gissel Sánchez Gutiérrez, María Guadalupe Aguirre Manríquez, Mariana Vázquez Jasso y Martha Magdalena Pérez Yarzabal.

Cabe señalar que cada una de las universidades participantes de este programa tiene una oferta de cursos en diferentes áreas de estudio, asesoran al estudiante en su proceso y certifican su participación.

Las asignaturas que los estudiantes de la UAT cursarán son: Cuidado Básico de la Familia, Calidad de los Servicios de Salud, Promoción de la Salud y Estilos de Vida Saludables.

La continuidad del apoyo a las estancias académicas internacionales de estudiantes y docentes de la UAT es uno de los compromisos de la administración rectoral que encabeza el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, motivando la movilidad en línea que le permite al alumnado contar con nuevas experiencias y fortalecer sus competencias interculturales.

