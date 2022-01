Martha Isabel Alvarado



La naranja de la discordia



.-Rechaza Diez, que Maki le pueda “dar bajilla”

.-Mario Delgado, culparía a “la mano pachona”

.-¿Un ‘geñista’, sería coordinador de campaña?

.-Everardo Villarreal, se sumaría con “El Truco”



Ante la ola de rumores que se han desatado, en el sentido de que la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ podría convertirse en candidata de última hora del Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, el ex alcalde de Victoria, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, perfilado bajo esas siglas para la elección de junio, niega tajantemente tal posibilidad.



Si bien el dirigente estatal del MC, JUAN CARLOS ZERTUCHE, ha declarado a diversos medios de comunicación: “No hay posibilidad alguna de que Maki Ortiz lo sea (candidata), iremos con Arturo Diez hasta al final”. Sabido es, que ese tipo de decisiones se toman en las cúpulas de los Partidos, desde el centro del país.



Con la fama que tiene de ‘pragmático’, no descartaríamos que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el veracruzano DANTE DELGADO RANNAURO, ‘pactaría’ con la ex alcaldesa de Reynosa, por la vía de los billetes.



Total, no sería la primera vez que Maki Ortiz ‘comprara’ una candidatura. Lo hizo previo a las elecciones de junio del año pasado, (con el respaldo económico de connotado empresario constructor), “mercándole” a su hijito CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, la postulación para alcalde de Reynosa por Morena.



En ese ‘enjuague’, como ya es sabido, metieron las manos también el diputado federal por Ciudad Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y el ex diputado local RIGOBERTO GARZA FAZ, aunque la anuencia para la postulación de “Makito”, a final de cuentas, la puso sobre la mesa el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO.

Bajo ese antecedente, insistimos en preguntarle al propio Arturo Diez, si tiene temor o desconfianza de que Dante Delgado le “saque el tapete”, e imponga como candidata a Maki Ortiz.



“No. Dante está al mil. Vamos con todo”, fue la respuesta de Diez Gutiérrez, breve pero muy clara.



“Son ganas de molestar”, agregó quien promete hacer un gobierno “De 10”, sobre los rumores que presuntamente ha alentado la ex alcaldesa en redes sociales, de las que estarían haciendo eco algunos medios de comunicación, a petición de “Makito”, supuestamente.



Por otro lado, mucho se sigue comentando la incursión en Reynosa, el pasado fin de semana, del ex dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, quien arribó a las instalaciones de la plaza “Engrei”, con trote de caballo fino, y terminó a paso de burro manchego, como dice conocido adagio.



Es decir, que el titular del CEN morenista arrancó “muy gallito” ante la prensa, diciéndoles a los de la alianza PRI, PAN, PRD que están ‘moralmente derrotados’, augurándoles una derrota en Tamaulipas.



Pero no se esperaba Delgado Carrillo preguntas ‘incómodas’, como las relacionadas con los resultados de las encuestas que fueron publicados anticipadamente en el Portal de Morena, y otras de rigor, vinculadas al caso Carmona.



Parafraseando a PEDRO INFANTE, Mario Delgado dijo acerca de los resultados de las encuestas ‘balconeados’ en el Portal de Morena: “Yo no fui”, y a punto estuvo, de decir que el oficio del que incluso traían copia algunos comunicadores, lo firmó “la mano pachona”.



A todo esto, tanto que ‘maldice’ Mario Delgado, como lo hizo en Reynosa, a los gobiernos del PRI, y no se da cuenta de que el ahora candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, todavía en 2016 formaba parte de uno de ellos, el encabezado por EGIDIO TORRE CANTÚ.

Entre los rumores y especulaciones que se han desatado en torno al proyecto de Villarreal Anaya, hay uno que ubica a DAVID ARAUJO GUERRA, como coordinador de su campaña por la gubernatura.



Habría que recordar, que Araujo Guerra fue titular del programa social “Unidos Avanzamos Más”, así como del ITAVU, durante el sexenio del Priista EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES. De esos ‘malditos’ gobiernos neoliberales que tanto ‘sataniza’ Mario Delgado.



Por su parte, el ex alcalde de Reynosa (2011-2013), EVERARDO VILLARREAL SALINAS, manifiesta que sigue perteneciendo al PRI, aún cuando en este 2022 sumará sus esfuerzos al proyecto de “El Truco”, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, virtual abanderado de la alianza del Partido tricolor, con el PAN y el PRD.



Villarreal Salinas está de regreso ‘en la cancha’, con su bagaje de 4 campañas: 3 ganadas y 1 perdida, según lo manifiesta, dispuesto a trabajar en la campaña de gobernador, en aras de que el PRI siga vivo en Tamaulipas, siendo la alianza la única vía para lograrlo. Lo de querer formar parte de un ‘gobierno de coalición’, será después.



Hoy está de cumpleaños el ex diputado local MANUEL CANALES BERMEA, muy apreciado en Nuevo Laredo, su tierra de origen, como en otros puntos del estado. Desde aquí le deseamos felicidades.



CONTRAFUEGO: El ‘juego de las sillas’, aplica en política.

Hasta la próxima.