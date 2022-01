Marco Antonio Vázquez Villanueva

Soy El Truco…

En un discurso, de esos que pegan a los sentimientos y diseñado para convencer al electorado, César Verástegui Ostos habló por primera vez ante la ciudadanía, aunque dijeron era exclusivo para la asociación civil Todos por Tamaulipas, explicó el origen de su sobrenombre para decir que sus abuelitos se lo colocaron y que sería por ellos que las personas de la tercera edad serán su prioridad, luego habló de como su papá le regaló tres puerquitos como una beca para sus estudios, como se dedicó a vender carnitas para acabar una carrera en la escuela pública, con ello ofreció becas para todos los estudiantes, posterior comentó el libro que le cambio la vida “el del registro civil” para hablar de su esposa y los problemas de salud de su hija que le hicieron conocer y reconocer la labor de enfermeras y doctores a quienes ofreció un gobierno para ellos, igual ofreció mejores condiciones para maestros, para los campesinos que son su origen político, para los alcaldes al reconocer que fue un puesto que ocupó un par de veces y en ambas tuvo problemas con las autoridades estatales.

“Soy El Truco. Así he llegado hasta aquí. Esta es mi vida, la que me ha traído hasta a ustedes. Ustedes saben que no estoy aquí empujado por la ambición ni impuesto por encuestas a modo. No me persiguen ni quitan el sueño fantasmas incómodos. Tampoco me agitan temores que perturben mi conciencia y me obliguen a rehuir o hacer malabares para justificar arreglos en lo oscurito que a la luz pública se convierten en vergüenzas. No. No soy de esa clase. No soy oportunista ni soy improvisado, mucho menos ocasionado.

Soy forjado en el esfuerzo y probado en la adversidad. La vida me ha preparado para servir. Sé pensar, sé ayudar y sé trabajar. Y como buen tamaulipeco, no vengo a ver si puedo, ¡sino porque puedo vengo¡”, concluyó en su discurso para aceptar la precandidatura a gobernador.

Con eso aceptó su postulación y de ahí siguió su camino al Partido Acción Nacional donde se registró como precandidato, se sabe que el sábado vendrán los dirigentes nacionales del PRI, PRD y PAN para apuntalar su candidatura, para hacer compromisos con la sociedad y su militancia.

De entrada, llama la atención el discurso por la forma como fue diseñado, porque detalla una vida complicada y en la lucha de El Truco y con ello gestiona el voto de quienes todos los días tienen los mismos problemas para tener una vida en paz, que les de seguridad a los hijos, además porque atacó, y de entrada, lo que se presume es el fuerte de los enemigos electorales, los de Morena, ya que habló de apoyo para los adultos mayores, becas y atención a maestros.

El evento es una buena señal para los de su partido y los antilopezobradoristas, habla de un candidato dispuesto a seguir un librito, un programa, un proyecto de campaña diseñado por expertos, con el apoyo de recursos de los tres partidos y empresarios, es decir, que tendría que ser exitoso en la medida que puedan hacer permear el mensaje a los electores y no se salgan ni una línea de este.

Con todo y ello hay que ser claros, decir que las campañas no se ganan de un día para otro ni con un discurso mediático excelentemente diseñado, que para ganar, para El Truco, será una carrera cuesta arriba y con obstáculos la cual solo terminará y llegará primero si no comete errores, si es capaz de armonizar a los tres partidos y sus estructuras, si sigue conectando con el ciudadano, y todavía requiere algo más, quitarse todo el peso que le provocan personajes, panistas sobre todo, mal vistos por el electorado ya que solo llegaron a joder a los que menos tienen.

Verástegui Ostos tiene cosas que presumir en su desempeño en la función pública, la seguridad es mil veces mejor que hace seis años, pero también tendrá que responder a reclamos, que si bien no eran responsabilidad de él, le tocará comprobar que será diferente a eso, vamos pues, requerirá dejar claro lo que dijo en su presentación, que eso de “Soy El Truco”, se vea y se sienta en su campaña, que tenga un sello personal que lo aleje de lo que a muchos tiene enojados, encabronados para ser exactos, y porque quizá sea momento de decirlo con todas sus palabras.

REFORZAR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SERÁ PRIORIDAD, RECTOR DE LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lleva a cabo una serie de procedimientos que ha iniciado la administración del Rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, dentro de los esfuerzos para fortalecer los procesos de transparencia y rendición de cuentas en la máxima casa de estudios.

Al respecto, el Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad, Dr. Humberto de la Garza Almazán informó que se ha dispuesto del sistema de inscripciones en línea, que ofrece a la comunidad universitaria facilidades para realizar sus trámites en este inicio del ciclo escolar.

En este sentido, recordó al alumnado que cuenta con distintas alternativas para concretar los pagos por concepto de inscripción y colegiaturas, preferentemente mediante transferencias electrónicas o pago en línea, pago en ventanilla bancaria, así como en tiendas Oxxo y en oficinas de Telecom.

Dijo que los estudiantes podrán consultar la programación en que se podrán realizar los pagos en sus diversas modalidades en la página oficial de Facebook de la UAT y de sus respectivas facultades y unidades académicas.

Por otro lado, y en continuidad al trabajo que desarrollan las diferentes áreas de la administración central, informó del inicio a los procedimientos de entrega-recepción de las Secretarías y Direcciones de esta universidad, con motivo del cambio de la administración rectoral en la máxima casa de estudios en Tamaulipas.

Agregó que a la vez se están realizando procedimientos de control del parque vehicular, y de igual forma, se encuentra en diseño el manual de ejercicio del gasto correspondiente a la presente gestión rectoral.

Estas acciones son realizadas en el cumplimento de coadyuvar con la gestión de la rectoría a través de las funciones de supervisión, vigilancia, fiscalización, inspección, control y evaluación del ejercicio presupuestal y patrimonial, la observancia de la normatividad interna y externa, la legalidad en su actuar y el cumplimiento de las responsabilidades de los universitarios.

