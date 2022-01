Martha Isabel Alvarado

Dos botones de muestra

.-AVA, le resta importancia a Maki Ortiz

.-Apuesta por la ‘ola guinda’ para ganar

.-Venta de Banamex, sacude a la nación

.-El “préstamo” de RSG, a Salinas Pliego

A ver si no le sale ‘cola’ al pre candidato de Morena a la gubernatura, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, por andar insinuando que a la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, la necesitaría para las típicas ‘dos cosas’: “Para nada, y para pura fregada”.

En entrevista que le hizo el compañero y amigo MARCO ESQUIVEL, director general del periódico digital “Hoy Tamaulipas”, presume el virtual abanderado guinda, de que en Reynosa cuenta con importantes apoyos.

Textualmente, Villarreal Anaya habla de un capital que lo respaldaría en Reynosa, reflejado en “la participación activa de muchos grupos, que estoy seguro se mantendrán alineados y participando por Morena”. ¿Será?.

¿Cuáles grupos serán esos?, nos preguntamos en este espacio, considerando que los diputados locales de Reynosa, HUMBERTO PRIETO HERRERA y ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, dos ‘botones de muestra’, tendrían fuertes vínculos con la ex alcaldesa Maki Ortiz.

¿A poco Prieto Herrera ‘jalaría’ con una sonrisa de Américo, por encima de los Contratos de Obra (al menos tres) que el Ayuntamiento de Reynosa, presuntamente, ha otorgado a la constructora de su señor padre JOSÉ DEL CARMEN PRIETO VALENZUELA?.

¿Y en el caso de Zertuche Zuani, a poco Américo ya le ofreció algo a su ‘yerno de oro’, HOMERO BARRERA McDONALD, que ocupa un lugar en el padrón de proveedores de la Comapa de Reynosa, presuntamente, o creerá el candidato a gobernador, que el ojiazul se va a ‘ganchar’ con pura saliva?. Si alguien le ha pegado a todas las ‘piñatas’, incluyendo la de los Carmona, ese es el ‘líder’ de la JUCOPO.

“¿Si doña Maki sigue con su berrinche y no se alinea, en dado caso, no sería un factor decisivo para el municipio de Reynosa?”, fue la pregunta concreta que Marco Esquivel planteó a Villarreal Anaya.

Con algo de titubeo, Villarreal Anaya respondió: “Tiene su peso político específico, pero yo creo que prevalece la fuerza de esta ola guindo, que se está generando en nuestro estado”.

Dícese que “en política se vale todo, menos la ingenuidad”.

Una nota que ha causado tremendo revuelo a nivel nacional e internacional, sobre todo en el ámbito financiero, es la puesta en venta de Banamex, cuyos activos suman 44 mil millones de dólares.

¿Quién tiene a la mano una cifra semejante, como para candidatearse a comprar esa institución bancaria?. Uno de los primeros en ‘levantar la mano’ ha sido el dueño de TV Azteca, RICARDO SALINAS PLIEGO, quien publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:

“Yo siempre he creído e invertido en México y los mexicanos. Por eso le he pedido a mi equipo analizar la conveniencia de adquirir @Citibanamex y redoblar mi apuesta en México, los mexicanos y su futuro”.

No está de más recordar que, en la red de social de moda, “Tik Tok”, circula un video en que el periodista CIRO GÓMEZ LEYVA, con una apariencia mucho más joven, entrevista a RAÚL SALINAS DE GORTARI, en la cárcel.

“Hay capítulos que llaman a la suspicacia, a la sospecha, 25 o 26 millones de dólares, ¿qué fue aquello, un préstamo o una inversión, para comprar televisión Azteca?”, pregunta el reportero. “Para ser precisos, 29 millones 700 mil dólares, en 1993”, responde Raúl Salinas, y puntualiza: “Yo le di un crédito por ese monto”.

Argumentando que dicha operación no se hizo ‘en lo oscurito’, RSG señala: “Nunca se ha ocultado, se supo desde el primer momento. Todos los hombres de negocios hacen sus operaciones de manera privada, son negocios privados”.

“Usted habla de que había sido un financiamiento para que el señor (Salinas Pliego) comprara el Canal, me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado, ¿ya se lo pagó?”. Pregunta Gómez Leyva.

“No, no me lo ha pagado Ciro”, responde Raúl Salinas, y aclara: “Yo no le ayudé a Ricardo Salinas a que ganara la licitación, primero él la ganó independientemente de mí, y después él buscó entre un sinnúmero de gente que él conocía, quién le pudiera aportar recursos. Es mucho dinero, sí; yo no soy inmensamente rico, pero comparado con mucha gente, pues sí, tengo recursos”, refiere quien fuera ‘bautizado’ por la prensa como “el hermano incómodo”.

Finalmente, desde este espacio expresamos una sincera condolencia al muy apreciado amigo JUAN JOSÉ VILLARREAL ROSALES, ante el lamentable deceso de su señor Padre, don JUAN JOSÉ VILLARREAL MORÍN, acaecido ayer, deseando que el Todopoderoso le conceda pronta resignación, junto con su apreciable familia.

CONTRAFUEGO: Hermanos ‘incómodos’, los hay desde Caín y Abel.

