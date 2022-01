Priistas de San Fernando refrendan su apoyo al Truco Verástegui

Redacción InfoNorte

San Fernando.- Luego de concretarse la alianza “Va por Tamaulipas, el precandidato César Augusto “Truco” Verástegui se reunió con la familia priista del municipio de San Fernando, ante quienes refrendó su determinación de trabajar por hacer de este estado, el mejor lugar para vivir.



Los priistas sanfernandenses, en un diálogo franco y directo le expusieron lo que esperan de esta alianza entre el PAN, PRI y PRD.



“Tenemos un proyecto ganador para Tamaulipas y el cual es encabezado por nuestro amigo el Truco”, expusieron los priistas quienes refrendaron su compromiso para trabajar en unidad para sacar adelante a Tamaulipas y no permitir que caiga en manos de Morena.



Acompañaron al “Truco”, Pedro Luis Coronado, secretario general de la CNOP en representación de Edgar Melhem presidente del PRI; el presidente del comité municipal del PRI en San Fernando, Dr. Miguel Ángel Calvillo Herrera; la presidenta del instituto Reyes Heroles del estado de Tamaulipas, Yuliana Garza; el ex candidato a la presidencia municipal de San Fernando, Chuy Galván; la secretaria general del PRI Municipal en San Fernando Zoila Barrientos Garza y el secretario general del comité municipal de la CNOP, José Alejandro López González.



También estuvieron ex presidentes municipales como Rosalinda Banda Gómez y el ingeniero, Federico García Galván; el presidente del comité estatal del PAN en Tamaulipas, Luis René, El Cachorro Cantú entre otros.