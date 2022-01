Martha Isabel Alvarado



Papelito habla



.-¿Impunidad de la ‘4-T’ a Romero Deschamps?

.-Hay elecciones en el STPRM, este 31 de enero

.-“Rojitas” ‘amaga’ con pedir sustitución de AVA

.-Requiere ajustes discurso de Américo Villarreal



“Al margen de la ley nada; por encima de la ley, nadie”, es una frase que repite con frecuencia en sus conferencias mañaneras el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Sin embargo, hay fragmentos de la realidad en los que el gobierno de la “4-T”, saca la vuelta a sus propios ‘dogmas’, como el antes mencionado. Tal sería el caso del ex dirigente nacional del Sindicato Petrolero, el tamaulipeco CARLOS ROMERO DESCHAMPS, que al parecer sigue gozando de plena impunidad.



No es por intrigar, pero qué suerte tienen los de Ciudad Madero, como el corruptísimo ROMERO DESCHAMPS, al igual que el diputado federal de Morena, el ex Priista, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, presuntamente involucrado en temas de ‘huachicol’. Nadie los toca, ni con el pétalo de un citatorio judicial.



Como es sabido, se aproximan las elecciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros para elegir a su nuevo Secretario General que ocuparía la silla que dejó vacante Romero Deschamps, elección a efectuarse el 31 de enero próximo.



La novedad es que dicha elección se llevará a cabo mediante voto electrónico, a través del sistema remoto de votación laboral, denominado “Sirvolab”. A ver si no salen con una novedad.



Este miércoles 19 de enero concluye la etapa de registro de aspirantes al cargo, misma que arrancó el pasado lunes 17. En tanto que la fase de campaña proselitista tendrá lugar del 21 al 29 de enero.

Hasta la semana pasada, sumaban 22 los aspirantes que habían solicitado registro para ocupar la Secretaría General del STPRM, cargo que se encuentra acéfalo desde hace más dos años, en que Romero Deschamps “tomó las de Villadiego”, sin que el gobierno de la “4-T” se la hiciera “de tos”.



El tema de las elecciones en el STPRM no es asunto menor, así que vale la pena estar pendientes del mismo.



A propósito de elecciones, hablando de la de gobernador que tendrá lugar en Tamaulipas el próximo 5 de junio, ahí tienen ustedes que sigue “lloriqueando” el Senador suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN. Ahora dice que va a solicitar la sustitución de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y amaga con registrarse él con miras a relevarlo.



De risa loca, esto que dice Rojas Díaz Durán, no por lo insípido que dice que es Villarreal Anaya, más bien, por lo que manifiesta de buscar relevarlo como candidato, considerando que Alejandro ni siquiera viene a Tamaulipas, porque “le bufa” a una orden de presentación que le giró la Fiscalía del Estado.



Ya que líneas arriba aludimos al candidato de Morena a la gubernatura, Américo Villarreal, se infiere que quizá le están faltando ajustes en su equipo de campaña, es decir, buenos asesores.



“Estoy aquí para que me conozcan y me vean”, dijo Villarreal Anaya en un evento masivo efectuado en Tampico. ¿Qué no se supone que viene de ganar una campaña a Senador, y que por lo mismo, la gente de Tamaulipas ya lo conoce?.



Otro de esos ‘detallitos’, tiene que ver con la respuesta que Villarreal Anaya da a los cuestionamientos sobre el incomodísimo caso Carmona, diciendo: “Para qué tocar ese tema, si se trata de alguien que ya no está entre nosotros”, dándole una connotación espiritual.



Habría que recordar que el empresario Carmona “ya no está entre nosotros”, porque lo ejecutaron de dos tiros en la cabeza, en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, uno de los municipios más vigilados de este país.



Además, se expone el candidato de Morena a la gubernatura, a que le critiquen que mencione al nombre de su padre, el ex gobernador AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, que “ya no está entre nosotros”.



Por su parte, el presidente LÓPEZ OBRADOR regresó ayer lunes a sus conferencias mañaneras, aún cuando en la agenda del Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ estaba previsto que él la encabezaría. Lo curioso es que AMLO reapareció en Palacio Nacional, sin una prueba negativa de Covid en la mano.



“Papelito habla”, dice un dicho muy mexicano.



Otra que fue criticada por no exhibir un documento oficial en que le fue dado en ‘adopción’, temporalmente, un bebé de nombre “Emilio”, fue la primera dama de Nuevo León, MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ, al igual que su esposo el gobernador SAMUEL GARCÍA.



Tanto que los ‘aman’ (sobre todo a ella) las redes sociales, y esta vez, muchos de sus usuarios los señalaron de ‘cosificar’ a un menor, y darle el trato de una película de aquellas que se rentaban el viernes y se regresaban el lunes en los establecimientos “Blockbuster”.



CONTRAFUEGO: El imperio de lo banal, tiene sus bemoles.

Hasta la próxima.