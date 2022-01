Martha Isabel Alvarado



Promesa incumplida



.-Queda a deber la “4-T” en Seguridad

.-¿Co-gobierna la ‘corcholata favorita’?

.-Gobernador clama ayuda en la CDMX

.-Embajadores y cónsules, “incómodos”



No hay que olvidar que, en su campaña por la presidencia de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hizo la promesa de que en tres años bajaría entre un 30 y un 50 por ciento los índices delictivos, en particular el de homicidios dolosos.



En 2017, la cifra de homicidios, considerada récord en aquellos ayeres, llegó a 31 mil 174 casos.



Podría decirse que, en materia de Seguridad, como se dice coloquialmente, el gobierno de la llamada ‘Cuarta Transformación’, “no ha podido encontrarle la cuadratura al círculo”.



Empezando porque en su primer año, el gobierno que encabeza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR alcanzó la cifra de 34 mil 690 asesinatos, contrastante con los 33 mil 739 casos registrados en el último año del sexenio del Priista ENRIQUE PEÑA NIETO.



Todo parece indicar, que el haber depositado la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en manos de una ex reportera del periódico “La Jornada”: ROSA ICELA RODRÍGUEZ, no ha dado ningún buen resultado. Todo lo contrario.



Durante los primeros tres años del gobierno de AMLO, el registro de asesinatos es de 102 mil 187 casos, a razón de 90 por día, cifra sin precedente en la historia del país. Lo cual hace suponer que a la estrategia de la “4-T” en materia de Seguridad, le hacen falta ajustes, o tal vez un rediseño general. ¿Tendrá algo qué ver con que los militares y otras fuerzas federales, en vez de hacer tareas de protección a la comunidad, la andan haciendo de Contratistas?.



Un gobernador emanado de la “4-T” que está sufriendo ‘las de Caín’, ya que el estado a su cargo se encuentra “en llamas” aquejado por la violencia, es CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, de Veracruz.



En los primeros 8 días de este aún muy joven 2022, Veracruz registró 32 asesinatos violentos. Lo cual, aunado a una crisis política derivada de supuestos abusos cometidos por autoridades estatales del orden, hizo al gobernador Cuitláhuac García salir ‘huyendo’ rumbo a la Ciudad de México, para pedirle ayuda a CLAUDIA SHEINBAUM.



Seguramente, Cuitláhuac Jiménez supone que, tomándose una foto con Claudia Sheinbaum (a quien se le atribuyen ‘súper poderes’), y publicándola en redes sociales…¡asunto arreglado!.



Ante el trascendido de que fue precisamente ‘la mano’ de Claudia Sheinbaum la que definió las candidaturas de Morena de 5 de los 6 estados que celebrarán elecciones para gobernador este año, cualquiera diría que es real lo de los ‘súper poderes’ que se le atribuyen a la gobernadora de la CDMX en la “4-T”, en su calidad de “corcholata consentida” de AMLO hacia el 2024.



En ese sentido, uno de los ‘ahijados’ de la señora Sheinbaum, presuntamente, sería el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que el 2 de enero pasado solicitó licencia como Senador de la República.



Ya que hablamos de Villarreal Anaya, en entrevista con “Reporteros en la Mesa”, este lunes, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, MANUEL MUÑOZ CANO, comentó, que junto con los dirigentes del PT y Morena llevan a cabo mesas de trabajo relativas a la precampaña del Cardiólogo, las cuales son coordinadas, vía remota, por el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, quien por lo visto sigue sin cruzar al lado mexicano.



Habría que recordar que, en su más reciente visita a Tamaulipas, el 8 de enero pasado, el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, aseveró en Reynosa, que la campaña de AMÉRICO VILLARREAL sería de pleno contacto con la gente, casa por casa. Quizá el tiempo no alcance para algo como eso, he ahí un gran reto.



Al que muchos le ven “patas para gallo”, para darle ‘pelea’ a CLAUDIA SHEINBAUM o a quien le pongan enfrente, es al alcalde de Monterrey, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, quien por cierto estaría el pasado viernes en el Valle del Río Grande, para hacer un hermanamiento entre la Ciudad a su cargo y Mission Texas, junto con su homólogo ARMANDO O’ CAÑA, evento que fue cancelado de última hora, dado que Colosio dio positivo a Covid.



Suponemos que dicha agenda, que incluía una visita de ambos alcaldes a un Centro de Excelencia en Seguridad ubicado en la ciudad de Pharr, Texas, se reprogramará para una nueva fecha.



Otra “corcholata” del 2024 que debe estar pasando tremendos ‘bochornos’, es el Canciller MARCELO EBRARD, toda vez los nombramientos de algunos nuevos Embajadores, como el del escritor PEDRO SALMERÓN, asignado a Panamá, han ‘incendiado’ las redes sociales con comentarios nada halagüeños. ¡Uff!.



CONTRAFUEGO: Pena ajena, de exportación.

Hasta la próxima.