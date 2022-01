Martha Isabel Alvarado



Más claro, ni el agua



.-Mayoría de Morena en la 65, “vale gorro”

.-Armando Zertuche declara su impotencia

.-Encuesta, revela ciudades más inseguras

.-Uno de los Monreal gana ‘medalla de oro’



Lástima, por aquellos que creyeron que el Partido Morena, como ‘dueño’ de la mayoría en el Congreso del Estado, tendría un presidente de la Junta de Coordinación Política, mandón.



La realidad, es que ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, diputado local plurinominal que ostenta dicha posición, sigue valiendo gorro.



¿Y qué esperaban?, si Armando Zertuche tiene fama de que le gusta negociar…para su santo.



De hecho, la curul que ocupa en la LXV legislatura, y la posición en la JUCOPO, son producto de una ‘negociación’, presuntamente apoyada por el grupo del finado SERGIO CARMONA, consistente en que Zertuche dejara de ‘pelear’ por la candidatura de Morena a la alcaldía de Reynosa, y se le ‘compensaba’ con ambas cosas.



Para lo cual dio su anuencia el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, para quien esa, fue una de las muchas ‘concesiones’ que habría hecho con el grupo de los Carmona.



Más claro, ni el agua. Declara Armando Zertuche: “No hay forma de ganarle al gobernador”, esto, tratándose del derecho de veto ejercido por el Ejecutivo del Estado sobre el tema del reemplacamiento vehicular, y más recientemente, sobre la Ley de Austeridad aprobada recientemente en el Congreso Local.



“No hay una herramienta que rompa ese candado”, expresa Zertuche Zuani, con un dejo de impotencia. ¿Y?.

Cabe la pregunta: ¿Para eso votaron los miles de ciudadanos que le dieron a Morena la mayoría en la 65 Legislatura de Tamaulipas?.



Varios candidatos a una diputación local, que ni en sueños pensaron ganar, por ejemplo, OVIDIO GARCÍA, que superó en las urnas al “muy experimentado” candidato del PAN, JAVIER GARZA DE COSS en la disputa por la curul del distrito 06, generaron una alta expectativa de los resultados que darían a corto y mediano plano.



Algunos de esos diputados de Morena llegaron muy ‘picudos’, incluso ‘cantándole un tiro’ al gobernador, y ahora resulta que su guía pastoral, Armando Zertuche, reconoce que están “pelas”.



¡Ojo!, eso de que a Morena le esté sirviendo “para maldita la cosa”, el hecho de ser mayoría en el Congreso Local, podría ‘pegarle’ a la marca’, rumbo a la elección del 5 de junio próximo.



Lo anterior, por la sencilla razón de que el cambio que prometió Morena que haría en el Congreso, se les está haciendo “de agua”.



Por otro lado, anotaremos que el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI, dio a conocer ayer su más reciente Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana, la cual detalla cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad y viceversa, en toda la República Mexicana.



No es por intrigar, pero algunos datos de dicha encuesta, refuerzan lo que publicamos ayer en este espacio, acerca de que los gobernantes de la “4-T” no han podido ‘darle al clavo’ en el combate a la violencia en sus diversas modalidades.



La ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país, la que ocupa el primer lugar de la tabla del INEGI, en la que más miedo sienten sus habitantes, en Fresnillo, Zacatecas, con 96.8 por ciento de las opiniones en ese sentido, cuyo alcalde es DAVID MONREAL ÁVILA, emanado de Morena, para más señas, hermano de RICARDO MONREAL ÁVILA, coordinador de la Senadores de ese Partido en la Cámara Alta.



El segundo lugar de las ciudades más inseguras, según el INEGI, la ocupa Ciudad Obregón, de acuerdo a lo que manifestaron el 95 por ciento de los encuestados, localidad que gobierna Morena, en la persona del alcalde JAVIER LAMARQUE CANO, de 68 años de edad.



Vale la pena mencionar que, en el ranking de las 5 ciudades más seguras del país, catalogadas por el INEGI, mismo que encabeza San Pedro Garza García, Nuevo León, aparece Tampico, cuyo alcalde re electo, es el panista CHUCHO NADER.



En Tamaulipas nos hacen falta historias de éxito, como la que personifica un joven de Nuevo Laredo, ROQUE SALINAS SANMIGUEL, de 18 años, beisbolista, que en verano juega la posición de jardinero con los “Mariachis de Guadalajara”, quien ha sido firmado esta semana por los Azulejos de Toronto, los Blue Jays, para jugar la temporada 2022 en la gran carpa.



Mismo caso de un par de jóvenes regiomontanos, ambos de 17 años, pitchers los dos: ALDO LEIJA VILLARREAL y ÁNGEL ROMÁN GARZA CANTÚ, que el miércoles firmaron contrato con el equipo “Padres de San Diego”, para formar parte de su sistema de desarrollo, con miras a integrarse al equipo de Grandes Ligas en un futuro no tan lejano.



CONTRAFUEGO: Prometer un cambio y no cumplir, se llama fraude.

Hasta la próxima.