Necaxa humilla a Santos en su propia casa

AGENCIAS

Dicen que segundas partes no son buenas y con Pedro Caixinha se está cumpliendo. El regreso del portugués al Santos Laguna, no marcha, no camina, y ahora hasta se hace el ridículo.

Santos cayó por goleada, en casa 1-4 ante el Necaxa, un conjunto que en las dos primeras jornadas, no tenía ni pies ni cabezas y muchos pensaban que Pablo Guede tenía los días contados.

Pero no, Necaxa se aprovechó de las circunstancias, de la expulsión del santistas Jordan Carrillo desde los 20 minutos de juego y de la nula capacidad del lusitano en acomodar a su equipo, porque a pesar de estar con un hombre menos.

Santos comenzó ganando con un tanto de cabeza de Félix Torres (35’), pero Necaxa reaccionó de inmediato y Ángelo Araos, refuerzo para este torneo, empató aprovechando un rechace del portero Carlos Acevedo. En la segunda parte, Santos se desfondó, no supieron acomodarse y se les vino la “noche”.

Otro refuerzo necaxista, Milton Giménez, le dio la vuelta al marcador con un remate con la cabeza (53’) y después, por la misma vía, Rodrigo Aguirre aumentó la ventaja (77’). El mismo Aguirre cerró el juego con una descolgada (85’), poniendo cifras definitivas. Santos se quedó con un punto, y Necaxa dio un salto al llegar a tres.