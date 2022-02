Francisco García Cabeza de Vaca asegura que la seguridad será un legado muy marcado de su administración

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca destacó hoy el tema de seguridad como un legado muy marcado de su administración y exigió a los alcaldes que hagan las denuncias correspondientes para enfrentar los problemas que surjan.

“Ha habido un cambio muy claro, muy significativo con nuestras instituciones de seguridad en Tamaulipas, tanto con la Policía Estatal como la Fiscalía General de Justicia. Nuestros buenos policías ¡Se están fajando! ¡Se la están rifando!”, expresó.

“Yo me atrevo a decirles y lo digo con mucho orgullo, que tenemos una de las mejores policías estatales del país”, añadió.

Citó como ejemplo, recientes acciones que se han registrado en Ciudad Victoria, en las cuales los elementos estatales fueron quienes enfrentaron a presuntos delincuentes.

“Efectivamente hubo una operación el día de ayer. Se está haciendo una investigación a fondo, porque a nosotros nos llama mucho la atención que de repente quisieron volver a entrar a generar algún tipo de problemas. Hay investigaciones que se están llevando a cabo”, explicó Francisco García Cabeza de Vaca.

En un mensaje directo a los gobiernos municipales, dijo lo siguiente: “Más allá de colores o de ideales partidistas, les he pedido, les he exigido a los gobiernos municipales a las alcaldesas y alcaldes que hagan las denuncias correspondientes, aquí no debe de haber colores, ellos tienen que ser parte de las acciones para enfrentar los problemas de inseguridad, no parte del problema”.

Si no hacen las denuncias correspondientes, dijo, de alguna manera están siendo cómplices.

Se refirió al cambio positivo en materia de seguridad: “Eso es un legado muy marcado y muy claro que está dejando mi gobierno, sin seguridad cómo vamos a hablar de turismo, de inversión, de proyectos turísticos”, expresó el mandatario tamaulipeco.

Mencionó las 5 mil videocámaras instaladas a lo largo y ancho de la entidad, como uno de los instrumentos que tienen mucha utilidad actualmente en materia de seguridad.

“Hay una respuesta inmediata por parte de los cuerpos policiacos, darle seguimiento a cualquier situación de riesgo o delito que se comete”, puntualizó.

E insistió, “que nos comparen, en materia de seguridad, infraestructura, hoy en día Tamaulipas no solamente ha recuperado la tranquilidad, en todos los rubros estamos punteando”.