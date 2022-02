“El Truko” a favor de privilegiar siempre el diálogo entre los grupos

Redacción InfoNorte

Tampico. – “En política siempre hay que estar dialogando, porque es un tema de intereses, de sentimientos y de ideologías, pasa al interior de todos los partidos; y yo tengo la fortuna de no tener conflicto con ninguno de los grupos internos”, dijo el precandidato de la alianza Va por Tamaulipas, César “El Truko” Verástegui Ostos, durante un encuentro con medios de comunicación de esta ciudad.

Destacó que esta convicción de estar siempre abierto al diálogo y al consenso es una de las razones por las cuales es considerado como factor de unidad tanto al interior de su partido como al exterior con los organismos políticos que conforman dicha coalición, donde lo ideal es ser coordinados por que tenga mano izquierda y mano derecha y se lleve bien con todos.

En este sentido mencionó que en los recorridos que ha realizado a las diferentes regiones de la entidad, ha tenido un excelente recibimiento por parte de la militancia de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática; también desde este puerto reiteró su agradecimiento hacia sus compañeros panistas que cedieron en sus aspiraciones para que fuera elegido como aspirante único a la candidatura por el gobierno del estado.

“De esta manera realmente tenemos la gran oportunidad de llegar en una alianza fuerte, de salir en armonía y yo creo este gesto de humildad, de generosidad se los agradezco tanto a Jesús Nader, alcalde de Tampico, como al senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca y al hoy secretario general de gobierno, Gerardo Peña Flores”.

Al ser cuestionado sobre los resultados de diversas encuestas que circulan en las redes sociales, “El Truko” afirmó que estos sondeos sólo son una herramienta para medir dónde hace falta presencia y trabajo.

“Yo prefiero trabajar, trabajar y trabajar y no apostarle a un color, no apostarle a un nombre, prefiero apostarle al trabajo y es lo que hemos venido desarrollando; si toda mi vida he trabajado, seguro que esa es una ventaja que tenemos, tengo mucha gente en todo el estado que me conocen cómo soy, qué es lo que hago, a dónde voy, eso es lo que importa”, manifestó,

Negó que le preocupe Morena, porque confía en su trabajo que es lo único que da resultados “dicen que en tierra de ciegos el tuerto es el rey, realmente hay que trabajar. En este caso si los contrarios estuvieran solos, seguramente saldrían adelante, pero con trabajo todo cambia y trabajo es lo que hemos estado haciendo toda la vida”.

Sobre el tema de personajes que se han declarado aliados de otros precandidatos y partidos comentó que esa es una de las ventajas de la democracia que se ha construido con el esfuerzo de mucha gente que ha trabajado para conseguirla “y es una gran ventaja que tiene la sociedad, porque la sociedad en un momento dado si algo no les gusta hacia el interior de un partido pueden irse, es su legítimo derecho, a cualquier otro partido”, concluyó.