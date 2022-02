En este proyecto sumamos todas las voces: César Verástegui

Redacción InfoNorte

Nuevo Laredo.- Ante miles de simpatizantes y militantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, César “El Truko” Verástegui agradeció el respaldo incondicional, apoyo y parabienes en la recta final de la precampaña, que hoy miércoles tocó este puerto fronterizo.

En entrevista con medios de comunicación y al cuestionarle sobre el nuevo corte de resultados de los últimos sondeos, en el que aparece como puntero en la carrera a la gubernatura, pero además, con una inercia en ascendencia, Verástegui Ostos destacó que los buenos resultados son producto del trabajo.

“La buena suerte se construye, la mala suerte se enfrenta. Lo único que les puedo decir es que los resultados son producto de mucho trabajo, que es a lo que le apuesto siempre. Sólo el trabajo te sacará adelante”, afirmó el abanderado de la alianza “Va por Tamaulipas”.

Abordado por los comunicadores previo a su evento de cierre en este municipio, donde miles de militantes de las principales fuerzas políticas en el Estado, cerraron filas en torno a su proyecto, señaló que para él los números difundidos sólo son una fotografía del momento y lo alientan a redoblar esfuerzos.

“Estamos sumando todas las voces en este proyecto, se trata de crear un mejor Tamaulipas con pluralidad, he tenido la oportunidad de desempeñar diferentes cargos públicos y llevar muy buena relación con funcionarios de todas las corrientes políticas, lo que me ha dejado en claro que aquí no importa el nombre, el apellido ni el color, aquí lo que importa es la persona, los resultados que ha dado y la historia que lo respalda”, afirmó Verátstegui Ostos, quien este día realizó un cierre de precampaña en Nuevo Laredo y mañana, último día de esta etapa en el proceso electoral, estará con la militancia del PAN, PRI y PRD en Victoria.