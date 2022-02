Martha Isabel Alvarado



¿A poco no da coraje?





.-Hoy, cierra precampaña MC en Reynosa

.-Se reúnen ‘El Truko’ y Baltasar Hinojosa

.-“JR” y Erasmo, dos lastres para la “4-T”

.-AVA en desventaja según “El Financiero”



Vaya historia, la del patinador tapatío DONOVAN CARRILLO, que este día compite en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, representando a México.



A sus 22 años de edad, DONOVAN DANIEL CARRILLO SUAZO, ha conocido la adversidad, sorteando grandes dificultades, como el no tener un sitio adecuado donde entrenar, en aras de consolidar su sueño olímpico, que la tarde del lunes empezó a materializarse.



Nacido en Zapopan, Jalisco, Donovan decidió abandonar muy chavo su estado de origen, a los 13 años, para avecindarse en León, Guanajuato, donde practica en la pista de hielo de un “Mall”, en condiciones muy dispares con su nivel de competencia, bajo la guía de su entrenador GREGORIO NÚÑEZ, quien desde hace 11 años lo apoya sin cobrar honorarios.



No cabe duda que, de la adversidad, puede surgir grandeza. Y el caso de Donovan Carrillo es una prueba evidente de ello. Ojalá que todo el éxito del mundo lo acompañe en su presentación de hoy miércoles por la tarde, en la modalidad de programa libre.



En cambio, el hijo de “Ya Saben Quién”, improductivo a sus 40 años, viviendo a todo lujo en mansiones de Houston, con una camionetota Mercedes Benz a la puerta. ¿A poco no da coraje?.



Por cuanto hace a los temas de Tamaulipas, dícese que, el que anda muy contento, es el ex Senador del PAN y actual diputado local plurinominal de Movimiento Ciudadano, GUSTAVO CÁRDENAS.

Que el motivo de la ‘felicidad’ del ex “muchacho alegre”, presuntamente, sería que le van a pagar deudas del sexenio pasado, encabezado por EGIDIO TORRE, equivalentes a dos millones de pesos. ¿A cambio de que ‘jale’ con “El Truko”?. Es pregunta.



Ya que aludimos al precandidato de la alianza PRI, PAN, PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, vale la pena anotar que, durante su estancia en Matamoros el pasado lunes, se entrevistó con personajes como el ex Senador JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA y el ex candidato del PRI a la gubernatura, BALTASAR HINOJOSA OCHOA.



Muchos apostaban a que el encuentro entre “Balta” y “El Truko” era prácticamente imposible, sin embargo, se concretó en los dominios de quien fuera en 2016 candidato del PRI a la gubernatura.



Habría que considerar que, el proyecto político de “El Truko”, desde la salida, cuenta con operadores políticos de primera línea, como el ex alcalde de Victoria OSCAR ALMARAZ SMER, entre otros.



En contraste, debe haber preocupación en el ‘bunker’ del precandidato de Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, al tenor de la encuesta publicada ayer por el periódico “El Financiero”, misma que le atribuye 32 por ciento de aceptación, contra un 36 por ciento de VERÁSTEGUI OSTOS. Es decir que, al cierre de la precampaña, “El Truko” supera con 4 puntos al Senador morenista con licencia.



¿Por qué decimos lo de la ‘preocupación’ en el ‘búnker’ de Morena?. Pues, porque Américo Villarreal viene de ganar una elección para Senador (2018), además de ser hijo de un ex gobernador de Tamaulipas y, por ende, traer consigo el ‘branding’ del apellido.



Mientras que “El Truko” viene de estar ‘encerrado’ más de cinco años en la Secretaria General de Gobierno, lo que implicaría ser poco conocido por los habitantes de diversos municipios del estado.



Es claro que la anterior encomienda de Verástegui, no es como la Secretaría de Desarrollo Social, o la de Bienestar Social, que son propicias para el ‘placeo’.

El responsable del área de Encuestas de “El Financiero”, ALEJANDRO MORENO, tiene fama de serio, lo cual abonaría la ‘preocupación’ de los ‘americanistas’.



Veremos si bajo este orden de circunstancias, a Villarreal Anaya “le cae el veinte” de que personajes como JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, ambos con olor a ‘guachicol’, no son precisamente provechosos a su proyecto, sino todo lo contrario.



Trascendió, que Américo Villarreal tuvo una cena en casa del alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, en la que estuvo también “JR”, a la que quiso tener acceso la candidata perdedora a la alcaldía de Tampico, OLGA SOSA, sin estar invitada.



Suponemos, que “La Borrega” no invitó a Olga por tratarse de una ‘reunión de estrategia’, bajo el entendido de que, si ella no pudo ganar su propia campaña, poco o nada aportaría a la de Américo. Por lo visto, Sosa Ruiz se empeña en ser ‘ajonjolí de todos lo moles’.



En Reynosa, hoy por la tarde tendrá lugar el cierre de precampaña del aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, evento al que asiste la ex gobernadora Priista de Yucatán, IVONNE ORTEGA, que desde octubre de 2020 es coordinadora de Empoderamiento Ciudadano del MC.



