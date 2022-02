Martín Sánchez Treviño

En la arena electoral

Después de la precampaña de los aspirantes al Gobierno de Tamaulipas la población parece estar segmentada, por la diferencia de edades, pensamientos y posiciones. Los jóvenes perciben a los prospectos que mayor movilidad han presentado en las redes sociales, en este rubro el precandidato de la alianza Va Por Tamaulipas ha penetrado en ese grupo votantes. Un porcentaje importante sigue a ese perfil electoral.

En ese contexto, ven al candidato de la alianza Todos Hacemos Historia como un anciano con poca movilidad, además perciben que es una figura montada en la imagen de su padre y en ese sentido argumentan que una cuestión fue su padre y otra el doctor que no conocen como tal, sino solamente por referencias.

Esas mismas generaciones jóvenes observan que la esposa de Américo Villarreal Anaya lejos de ayudarle le está restando simpatías, cuestión en la que coinciden algunos adultos que los habitantes votaran por el candidato y, por ello se observa que para el aspirante es una carga nociva.

Otros aspectos de los aspectos no menos relevantes, es el contagio de los jóvenes panistas y priístas en las redes sociales que promueven a César Verastegui Ostos, sin embargo, las expresiones de quienes están indecisos, aunque no ven otras opciones que les llenen el ojo y el oído, ponen ciertas reservas basadas en que emergió de la administración del panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Y en ese sentido, quien se han sumado al precandidato de Va por Tamaulipas, esperan que se desmarque de García Cabeza de Vaca, pues, así como perciben nociva la figura de la esposa de Villarreal en la precampaña, en esa perspectiva ven al gobernante en turno.

Ambos prospectos ya midieron fuerza durante la precampaña y también pisaron la arena y, para ninguno de los dos es fácil el escenario, como ninguna menta es fácil de alcanzar. La diferencia es que uno de estos, Verastegui sembró la idea, la perspectiva, el anzuelo de que es una persona proveniente de la cultura del esfuerzo y que por lo mismo no goza del juniorato le da una ventaja significativa

Asunto que a Villarreal parecer pesarle, pues, aunque pareciera una ventaja sobre sus contendientes, pues su padre fue un buen gobernante, con un amplio sentido social el dilema es la falta de garantía de que gobierne como su padre, que ninguna ápice tuvo de relaciones peligrosas.

Circunstancias muy distintas son las de Arturo Diez Gutiérrez Navarro, quien proviene de una familia de abolengo, de trabajo en el medio maderero y de resultados en el ambiente empresarial. Aunque un sector de la sociedad lo ve como un candidato de relleno, su familia goza de afecto particular, por ello esta en la contienda electoral.

Que le falta al Junior del Ingeniero Américo es una realidad, que el peor de los defectos sería que se confíe que tiene el triunfo en la bolsa, pues debe ser consciente que tiene enfrente a artífice de la campaña y del triunfo del actual gobernador, pero tampoco por ese motivo el oriundo de Xicoténcatl ha echado las campanas al vuelo, sigue atendiendo las invitaciones de la población civil sin incurrir en irregularidades electorales.

Por otra parte, en el renglón educativo las autoridades aseveran que este lunes se reanudarán las clases en los 43 municipios, pues un porcentaje importantes de escuelas fueron vandalizadas y victimas de robo de tuberías de agua. Además, las escuelas carecen de mantenimiento.

En la academia Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, encabezó la semana anterior el inicio del programa de vinculación social en la Escuela Primaria “Prof. Herminio Guzmán Castillo”, de esta capital donde promoverá actividades culturales, recreativas, deportivas y de servicio social en beneficio de los niños.

El Rector entregó paquetes de enciclopedias y cuentos a directivos de trece escuelas primarias de la localidad que participan con la Universidad en la apertura de estas actividades. Hubo presencia de algunos padres de familia y alumnos de las escuelas primarias.