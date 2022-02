Martha Isabel Alvarado



Falta empatía



.-Eventos de AMLO en NLD, serían privados

.-Exigen justicia periodistas ante Presidente

.-Rosa Icela, la ex reportera, poco empática

.-Panorámicos de la Revocación, violan veda



Más que ningún otro, el gobierno de la llamada ‘Cuarta Transformación’ que encabeza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tendría que ser empático ante las agresiones y crímenes que se cometen contra periodistas, por la sencilla razón de que una ex reportera se encuentra al frente de la Secretaría de Seguridad.



Como es sabido, en lo que va del 2022, han sido asesinados 5 periodistas: MARGARITO MARTÍNEZ, LOURDES MALDONADO, ROBERTO TOLEDO, JOSÉ LUIS GAMBOA, y HEBER LÓPEZ VÁZQUEZ, cifra sin precedente en México, en tan corto lapso de tiempo.



Hasta donde se sabe, ninguno de esos casos ha sido totalmente esclarecido, y eso que, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se encuentra la ex reportera del periódico “La Jornada”, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, supuesta ‘recomendada’ de la Directora de ese Diario, CARMEN LIRA SAADE.



Según se sabe, doña Carmen Lira es comadre de AMLO, desde cuando fueron vecinos en el barrio de “Copilco”, en los tiempos precarios de ambos. De hecho, se sabe que la directora de “La Jornada” es madrina de bautizo de los dos hijos mayores de AMLO.



Como bien se ha de recordar, en febrero de 2018 causó algo de ‘ruido’ mediático un supuesto conflicto de interés, al trascender que el hijo mayor de AMLO, JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, habitaba una casa en Coyoacán, propiedad de doña Carmen Lira, presuntamente.



Por lo visto, el primogénito de AMLO, es “El señor de las Casas”.

Volviendo con el tema de las agresiones y asesinatos de periodistas, muy impactante fue la intervención al micrófono, en la mañanera de ayer efectuada en Tijuana, de la periodista SONIA DE ANDA, de “Esquina 32”, quien frente al presidente LÓPEZ OBRADOR demandó justicia para los periodistas inmolados, y realizó un Pase de Lista, en homenaje a los mismos.



Aquí lo hemos dicho en más de una ocasión, que la titular de la Secretaria de Seguridad de la Federación, Rosa Icela Rodríguez, no está “dando el kilo”, como tampoco lo hizo su antecesor en el cargo, ALFONSO DURAZO MONTAÑO.



Prueba irrefutable de esto último, es lo que está sucediendo en Sonora, estado del que ahora es gobernador Durazo Montaño, reflejado en casos como el del municipio de Caborca, donde se registraron balaceras por espacio de seis horas continuas durante la jornada de este miércoles.



Qué tan crítica no estará la situación en Sonora, que el alcalde de Caborca, ABRAHAM MIER NOGALES, emanado de Morena (el mismo Partido de gobernador Durazo), lanzó un desesperado llamado de ayuda al gobierno federal, al verse rebasado por la violencia.



¿O sea que Durazo, como gobernador, al igual que cuando fue Secretario de Seguridad de la “4-T”, sirve para las típicas ‘dos cosas’?.



Por cuanto hace a la gira temática de Aduanas que realiza el presidente LÓPEZ OBRADOR por diversos estados, se tiene previsto, en lo que toca a Tamaulipas, que la reunión a efectuarse este sábado en Nuevo Laredo, sea de carácter privado.



Como aquí lo hemos anotado, la anfitriona será la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, y no se tiene contemplada la asistencia de otros presidentes municipales, ni funcionarios estatales.



El mandatario federal arribará a Nuevo Laredo en un avión de la Fuerza Aérea, y regresará a la CDMX en vuelo comercial, el de las 16:45, para reanudar sus giras el domingo en Chilpancingo.

Dirá el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, de no ser convocado a la gira de Nuevo Laredo: “Al cabo que ni quería”. Además, el sábado, él tiene que atender en su pueblo las tradicionales fiestas del “Charro Day”, que año con año se llevan a cabo conjuntamente con Brownsville, Texas.



Por cierto, “La Borrega” participó en el recorrido que realizaron ayer el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el Embajador de Estados Unidos en México, KEN SALAZAR, que por segundo día consecutivo compartieron agenda, esta vez, inspeccionando lo que será un Parque Binacional, que se edificaría en un punto aledaño al río Bravo, entre Brownsville y Matamoros.



La pregunta que muchos se hacen es: ¿Quién mandó colocar el montón de anuncios panorámicos alusivos a la Consulta de Revocación de Mandato, con la imagen del presidente, en los cuales se lee: “Vamos a votar, este 10 de abril, que siga AMLO”?. Los hay en diversos municipios de Tamaulipas. En Reynosa, se pueden apreciar varios sobre la carretera Ribereña.



Y eso que “el rey de los panorámicos”, SERGIO CARMONA ANGULO, quien le habría patrocinado un titipuchal de este tipo de anuncios a MARIO DELGADO, cuando era aspirante a la dirigencia nacional de Morena, “ya no está entre nosotros”.



