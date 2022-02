Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sonreír para la foto…

En la foto se ven muy alegres, la información lo es aún más, los únicos que no supieron que hacer fueron los fanáticos de un lado y otro, les parecía inverosímil el regocijo en el rostro de dos personajes de la política que ellos presumen su odian, nos referimos al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el presidente Andrés Manuel López Obrados que estuvieron juntos en eventos, allá en Nuevo Laredo.

Los de Morena, enloquecidos por lo que consideran una traición de su líder, como los mariachis, se callaron, pocos se atrevieron a decir que el gobernador no estaba invitado, que llegó solo y hasta que lo invitó el embajador de Estados Unidos, se les olvida que a un evento del presidente no puede llegar nadie que no sea requerido, así de loca estaba su versión.

Los seguidores del gobernador también rabiaron, aunque justificaron la acción con el argumento de que Tamaulipas necesita de política, de actos conjuntos entre federación y Estado para darle resultados a la sociedad como hasta ahora, dicen ellos, está sucediendo.

La verdad no se sabe, es más ni siquiera se dio a conocer si platicaron algo el gobernador y el presidente, lo que trascendió fue una fotografía donde ambos están riendo, muy contentos, se les observa muy pegados uno al otro, como si fueran los grandes cuates.

Y si, la foto sirve para usted, también para usted, que anda enloquecido diciendo que es de Morena y por ello se pelea con quien no lo sea, o es del PAN y se ha distanciado hasta con sus padres o hijos porque ellos prefieren a ya sabes quien.

Es muy ilustrativa la gráfica, los de arriba tarde o temprano se juntan, negocian, platican y resuelven sus problemas, y no, eso no ocurre en la familia, ni con los amigos, al contrario, hay desencuentros por este motivo que nunca se pudieron salvar, que se llevan hasta la muerte.

Por eso le insisto, métase a la política porque solo ahí está la solución a nuestros problemas de manera pacífica, pero hágalo como los candidatos, o como Andrés Manuel y Cabeza de Vaca, siempre sonriendo, como si todo fuera un contento.

Dirá usted que Cabeza de Vaca y Andrés Manuel tenían que sonreír para la foto, tal vez, pero lo que si le aseguro es que ni uno ni otro estaba a disgusto, se tomaban fotos, sonreían y hasta puede ser que hayan platicado, aunque no nos cuenten de qué, ni en qué terminaron las reuniones.

Lo que se supo fue lo que se escribió en medios, “El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de trabajo realizado este sábado a la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo donde se realizan obras para la modernización de la principal aduana terrestre de Latinoamérica. A través del Puente Internacional III “Comercio Mundial”, ubicado en Nuevo Laredo se registra un intenso movimiento comercial entre ambas naciones.

Al anuncio del Presidente de la República para modernizar esta aduana fronteriza, se suman diversas obras que el Gobierno de Tamaulipas ha llevado a cabo desde 2016 por un monto de 300 millones de pesos en el Puente Internacional del Comercio Mundial. Destacan trabajos en las áreas de importación y exportación, infraestructura hidráulica y sanitaria, oficinas administrativas, mejoramiento de la carretera de acceso al Puente y la construcción de 2 Estaciones TAM en las inmediaciones de los accesos para brindar apoyo, confianza y seguridad a los transportistas.

Desde su inicio de operaciones en el año 2000, el Puente Internacional del Comercio Mundial en Nuevo Laredo registra un crecimiento anual sostenido del 5.5 por ciento y representa hasta la fecha el 40 por ciento del intercambio comercial entre Estados Unidos y México. Es utilizado exclusivamente para el transporte de mercancías registrando hasta 14 mil cruces diarios.

Ya lo ve, aproveche la política para hacer amigos, para sonreír, aunque sea para la foto y no se pelee, al final, ni uno ni otro, ni PAN ni Morena, le habrán de agradecer que deshaga su familia o ya no tenga amigos porque son de colores contrarios al suyo, al contrario, nos hacemos muy débiles y hasta presa fácil de los malos políticos cuando menos unidos estamos los del pueblo…

BUSCAN FORTALECER VINCULACIÓN DE LA UAT CON EDUCACIÓN ELEMENTAL… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, encabezó en la Escuela Primaria “Prof. Herminio Guzmán Castillo”, en Ciudad Victoria, el inicio del programa de vinculación social ADN-UAT, con actividades culturales, recreativas, deportivas y de servicio social en beneficio de la niñez escolar.

En las instalaciones de ese plantel educativo ubicado en la colonia Álvaro Obregón, el Rector entregó paquetes de enciclopedias y cuentos a directivos de trece escuelas primarias de la localidad que participan con la Universidad en la apertura de esta nueva vinculación.

Con la asistencia de padres de familia y alumnos de las escuelas primarias, el C. P. Guillermo Mendoza agradeció a las autoridades del plantel por permitirle a la UAT brindar este esfuerzo, que reactiva también la presencia de los universitarios en la comunidad, luego de haber estado suspendida esta labor por casi dos años debido a la contingencia sanitaria.

En su mensaje, puntualizó el objetivo de consolidar la vinculación de la Universidad con los sectores educativos, sociales, deportivos y culturales, con el fin de atender las problemáticas y temáticas que se presentan en el entorno de la sociedad.

“Buscamos propiciar espacios de participación colaborativa y comunitaria. Queremos que sientan que la Universidad está cerca, que es parte de su vida; queremos estar presentes y que nos consideren también como su casa”, comentó.

Por su parte, el Prof. Marco Antonio Balderas Vázquez, Director de la escuela “Herminio Guzmán Castillo”, agradeció al Rector por estrechar lazos de amistad y vínculos de cooperación entre las instituciones educativas, y por su interés de apoyar a las escuelas de escasos recursos.

Durante la ceremonia, el Rector entregó a los representantes de cada una de las escuelas los paquetes bibliográficos consistentes de enciclopedias de ortografía, sinónimos-antónimos

y cuentos, que contribuirán a enriquecer el acervo de sus bibliotecas escolares y a promover el hábito, la comprensión y el gusto por la lectura en sus alumnos.

En representación de madres, padres de familia y tutores de las escuelas, la Sra. Diana Patricia Hernández Tovar reconoció el apoyo brindado por el Rector mediante estos materiales y actividades académicas, y a nombre del alumnado, la niña Reyna Michel Izaguirre García agradeció la visita del Rector y resaltó esta labor de servicio de la UAT con la comunidad.

Cabe mencionar que, durante la ceremonia, el Mtro. Gilberto Ruiz Hernández, Director de la Escuela Primaria “Matías S. Canales”, en representación de los directivos de las escuelas participantes entregó al Rector Mendoza Cavazos una petición formal para solicitar el apoyo de prestatarios de servicio social en materia de trabajo social, psicología y enfermería en sus instituciones educativas.

Por su parte, el Rector subrayó el interés de otorgar el apoyo mediante diferentes programas que favorezcan los espacios de aprendizaje e incidan en mejorar la calidad educativa de la niñez. Reiteró, además, que las puertas de la Universidad están abiertas para la vinculación con la sociedad.

En el evento, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos estuvo acompañado por el Mtro. Mauricio Pimentel Torres, Secretario de Vinculación; la Dra. Cynthia Patricia Ibarra González, Secretaria de Gestión Escolar; y la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, Directora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano.

Dentro de las actividades en la explanada del plantel educativo, se llevó a cabo la presentación musical del Trío UATsteco y la lectura de cuentos por parte de la Dirección de Cultura y Arte, así como una rutina de activación física a cargo de la Dirección de Deportes.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com