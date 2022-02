Martha Isabel Alvarado



De ‘fan’ a Embajador



.-Oscar Luebbert, plenamente integrado con AVA

.-¿Será el ex Senador un ‘puente’ con Maki Ortiz?

.-Nuevo delegado de ‘4-T’, ‘fan’ declarado de CDV

.-Importante inversión federal se destinará a NLD



El que se encuentra plenamente integrado a la campaña del pre candidato de Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, es el ex Senador y dos veces ex alcalde de Reynosa, OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, pues ambos “ya se apalabraron”.



Según ha trascendido, el día previo al cierre de precampaña que tuvo en Reynosa, es decir, el miércoles 9 de febrero, Villarreal Anaya visitó la casa de Luebbert Gutiérrez, con quien dialogó en privado por más de dos horas.



¿Qué platicaron?. A ciencia cierta, solo ellos lo saben.



No hay que descartar, que teniendo actualmente Oscar Luebbert tan buenas relaciones con el alcalde de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, logre abrir un espacio de diálogo entre AMÉRICO VILLARREAL y la ex alcaldesa MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, con quien también mantiene un trato armonioso desde años atrás.



Las dotes de buen operador político que muchos le atribuyen a Luebbert, derivadas de esa gran ‘escuela’ que es el PRI, y su dilatada trayectoria a lo largo de muchas campañas, probablemente sirvan para concretar esa posibilidad.



¿A poco no suena lógico que Luebbert podría ser un ‘puente’ entre Américo y Maki?. Que el precandidato de Morena haya declarado en una entrevista, que la ex alcaldesa y su hijo “Makito” solo representan dos votos, sería pecata minuta, comparado con la armoniosa relación que OSCAR LUEBBERT y su esposa la regidora MARÍA ESTHER CAMARGO, tienen con la familia Peña Ortiz.



Considerando que Oscar Luebbert viene de apoyar abiertamente a otro prospecto a la gubernatura: RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, y que Américo le ha brindado el privilegio que a muy pocos concede, el de una visita domiciliaria, seguramente, el ex Senador y dos veces alcalde de Reynosa no tardará en ‘acreditar méritos’ con el abanderado de Morena.



Qué mejor que quitarle una ‘piedra’ del zapato, del tamaño de Maki.



Ya que aludimos a GONZÁLEZ VALDERRAMA, habría que anotar que hasta cierto punto causó sorpresa su relevo en la delegación de los programas sociales de la “4-T” en Tamaulipas, mismo que se hará efectivo con fecha 1 de marzo.



La que estaba buscando ese puesto, “con las veinte uñas”, según trascendió, era la ex diputada federal del PES y candidata perdedora de Morena a la alcaldía de Tampico, OLGA SOSA RUÍZ.



Y nada, que el que accederá a esa posición, será el ex alcalde de Güémez, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, a quien, por cierto, en un video que data de 2019, mismo que circula en las “benditas redes sociales”, se le aprecia llenando de elogios al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



“Reconozco esa gran labor que, a lo largo de tantos años, el señor gobernador ha luchado por su pueblo, y lo digo, porque tengo conocimiento de causa”, dice Luis Lauro Reyes en el citado video.



Y recalca Reyes Rodríguez: “Desde hace muchos años, señor gobernador, soy admirador de usted por esa lucha incansable que da por su gente, y lo sigue haciendo por Tamaulipas”.



¿O sea, que un ‘fan’ declarado de los “Vientos de Cambio”, y del gobernador CDV, será a partir de marzo el ‘embajador’ de AMLO en Tamaulipas?. ¿O cómo?.

Respecto a la visita del presidente LÓPEZ OBRADOR a Nuevo Laredo, habría que anotar que la cobertura de la misma se tornó en un suplicio para la prensa regional y local. No hubo acceso ni para la gente de Comunicación Social del Estado, ni del Municipio.



El mandatario federal arribó con dos horas de retraso, y todo fue muy rápido, según se sabe. Pese a ello, la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, se las ingenió para entablar varias gestiones, algunas de viva voz y otras mediante escrito, como una relacionada con la carretera 85, cuya construcción inició hace muchos años, quedando inconcluso el segundo cuerpo de la misma.



Otra de las gestiones de la alcaldesa, estuvo enfocada al estadio de béisbol, de cuyos trabajos se encargaría la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Pero sin duda alguna, la inversión más robusta que viene para Nuevo Laredo, a decir de la funcionaria, tiene que ver con las Aduanas, en el que esta Ciudad es punta de lanza.



