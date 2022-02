Marco Antonio Vázquez Villanueva

Las clases presenciales…

Los datos son para espantar a cualquiera, lo menos que se dice de las clases virtuales es que han provocado siete años de retraso a la educación en México, en palabras llanas, significa más pobreza para los pobres, porque la escuela es la única vía para subir en la escala social, también la que puede controlar la violencia, la inseguridad y hasta los malos gobiernos y eso es lo grave, si se retrasó 7 años y ya estábamos por los suelos, pues que Dios nos salve de lo que padeceremos en el futuro.

Ese retraso igual significa que la brecha entre los ricos y los pobres será difícil de acortar para las siguientes generaciones porque, ha de saber, los pobres tenían dificultades adicionales en el aprender, de entrada, carecían de internet o con poca calidad en el mismo no podían ingresar a las clases vía las plataformas de moda como el zoom o el meet, para ser exactos, uno de cada cuatro alumnos alegó no tener acceso a la red.

Por supuesto que el problema se minimizó y fue mucho más grave en los que menos tienen, en un breve sondeo maestros, sobre todo de secundaria, detallaban que apenas tuvieron la presencia del 30 por ciento de los alumnos en línea, cuando bien les iba.

Y no es todo, según estudios en México el 50 por ciento de los niños frenaron sus avances educativos porque no entendían las clases virtuales ya que su capacidad para estar en ellas no se desarrolló con tiempo a eso agregué, por ejemplo, que la Unicef y la Universidad Iberoamericana en una encuesta encontraron que 8 de cada 10 alumnos en la escuela publica tenían problemas para mantenerse en línea, el 48 por ciento porque carecía de una computadora o internet y otro 30 por ciento porque les faltaba apoyos de sus maestros.

Y no solo los alumnos tenían problemas, en las escuelas no se brindó de herramientas a los mentores para que no batallaran, según las estadísticas, menos del 22 por ciento de los planteles tienen internet de calidad como para que los maestros acudieran a las aulas a atender sus pendientes, por lo menos.

La verdad sea dicha en preescolar se perdieron dos años de clases, los alumnos que ingresaran el próximo año a la primaria lo harán, en su mayoría, sin saber leer o escribir, es más, sin conocer las letras, los números del uno al 10 o los colores, mientras en primaria el retraso en la lectura y las matemáticas es más que evidente.

Son esos números los que hacen urgente el regreso a clases presenciales que por fortuna ya se está generalizando, si, le entiendo, hay riesgos por el Covid, las autoridades le siguen regateando hasta el gel a las escuelas que están sucias y abandonadas sin razón alguna, pero ya no hay de otra, de verdad, por sus hijos, coopere en lo que se pueda, más,en cuidar que vayan a la escuela sanos para evitar sigan los contagios y si los ve con síntomas de gripa o algo parecidos sea responsable, llévelos pronto al doctor y déjelos en casa…

SE AGUDIZA PLEITO ESTADO-MUNICIPIO… sin que nadie aclare cifras, ni el alcalde ni la autoridad estatal, ayer se dio a conocer que se podría iniciar un procedimiento judicial en contra del alcalde de Victoria a quien la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado identifica como Eduardo N por localizarle en facturas y documentos un gasto de seis millones, una camioneta blindada y un predio con vista al mar en Madero, por los cuales no pagó impuestos ni se justifican en sus ingresos.

En respuesta, el alcalde dijo que las autoridades estatales ya se van en septiembre y solo está preocupado porque no le liberen una orden de aprehensión en su contra y lo invitó a fumar la pipa de la paz, en sus redes, lo único que ha dicho de los casos, además de negarlos, es que “Si Dios está con él, quien contra él”.

Desde luego, no es delito tener dinero y, si sucedieron esos gastos, el gobierno estatal tendrá que comprobar que es con dinero ilícito y no al revés, por su puesto, eso implica que el alcalde también tiene obligaciones legales, como el declarar impuestos por las compras y ante la opinión pública justificar los ingresos antes de que se comience a especular que es dinero sustraído del erario municipal o, peor aún, de la delincuencia organizada.

Vaya pues, todo lo ocurrido hasta hoy, de una y otra parte, han sido declaraciones mediáticas y con la intención de ganarse la gracia del pueblo, pero, realmente, sin justificar el actuar, el dinero, o la acción de hostilizar a la autoridad municipal sin que parezca político el tema ya que cuando en la época de Xico se hablaba de cientos de millones de pesos que no se justificaron no pasaba nada, no lo investigaban.

CELEBRAN DIA DEL AGRONOMO EN LA UAT… En el marco de la celebración del Día del Agrónomo, la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo una jornada académica con actividades cuyo fin fue destacar la importancia de esta profesión en nuestro país.

Se resaltó que actualmente las ingenieras e ingenieros agrónomos son responsables de actividades como la producción de alimentos y el cuidado del medioambiente, así como de atender las demandas de nutrición animal en las comunidades.

En el inicio de las actividades se impartió la conferencia “Tecnologías aplicadas a la agricultura: Una herramienta para la toma de decisiones”, que dictó el Mtro. Pedro Paulo Gomes de Oliveira, egresado de la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil, y estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En el evento, desarrollado de manera presencial y en línea desde el auditorio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, ante estudiantes de licenciatura y posgrado, el expositor habló de los avances tecnológicos que han ayudado a desarrollar la producción agropecuaria a lo largo de la historia en México y en el mundo.

Dijo que hoy existe tecnología que se ha usado desde los años setenta, como las imágenes satelitales, pero que han tomado mayor fuerza debido a las necesidades de producción.

“Necesitamos producir más, pero sin convertir nuevas áreas. Lo que tenemos que hacer es mejorar los sistemas de producción que ya existen utilizando las tecnologías a nuestro favor”, indicó.

Apuntó que entre estas tecnologías se cuentan la estación de suelo, que ayuda a medir temperatura y humedad, así como la estación climática, drones y controles de riego.

Puntualizó que el uso de la tecnología ayuda a atender las necesidades diversas de los suelos que existen en nuestro país. Y al explicar el concepto técnico, subrayó que a esta disciplina se le denomina geotecnología, un conjunto de tecnologías destinadas a recopilar, procesar, analizar y poner a disposición datos e información espacial.

Posteriormente, Luis Eduardo Tamayo Ruiz, maestro en Ciencias y Sistemas Agropecuarios por la UAT, impartió en el auditorio de la FIC, la conferencia “El cultivo de tomate en invernadero”, donde se refirió a los conceptos básicos de esa actividad.

Para el cierre de las conferencias se programó la participación en línea del Dr. Darío Colombatto, experto en bovinos de carne de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con el tema “Transmisión de conocimientos teóricos a la realidad práctica en ganadería de carne”.

Cabe mencionar que la UAT ofrece la carrera de Ingeniería en Agronomía en la Facultad de Ingeniería y Ciencias del Campus Victoria, y en la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

El 22 de febrero se celebra en México el día del Ingeniero Agrónomo como homenaje a las personas que poseen el don de reconocer y comprender el lenguaje de la naturaleza; y que son sensibles y respetuosos de las necesidades y el tratamiento de los recursos naturales.

