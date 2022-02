Aseguran morenistas que ven a “El Truko” como futuro gobernador

Redacción InfoNorte

Reynosa.- Debido a que se dicen cansados de no ser tomados en cuenta, integrantes de un ala de Morena llamada Cuarta Transformación Tamaulipas (4TT), decidieron dar su respaldo a César Verástegui Ostos para que sea el próximo gobernador de Tamaulipas.

Elvia Esmeralda Cerda Briones, activista y fundadora de la 4TT en Reynosa, señaló que están trabajando para un proyecto distinto al de su partido.

“Morena se está desmoronando, no nos gustan las imposiciones, sus líderes no nos toman en cuenta, no respetan los estatutos”, expresó tras señalar que a nivel estado el grupo brindará su apoyo a una persona que inspira confianza.

Cerda aseguró que han seguido de cerca la trayectoria de “El Truko” y confían en él para trabajar por el bien de Tamaulipas.

Afirmó que la 4TT se está organizando para la campaña electoral con el objetivo firme de respaldar el proyecto que representa Verástegui Ostos.