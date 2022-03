Martha Isabel Alvarado



Lo que AMLO quiso decir…



.-Escasez de agua amenaza a Tamaulipas

.-Edgardo Melhem Salinas, alista proyecto

.-Gran oportunidad para Erasmo González

.-Susana Prieto, “sobres” de ‘Tridonexeros’



Llegó la hora de ver de qué están hechos los diputados federales de Tamaulipas, respecto a un tema delicado, que se cierne como una amenaza sobre nuestra entidad, que es el de la falta de agua.



El diputado local plurinominal del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, advierte que, en un lapso muy corto, dentro de 30 días, Tamaulipas estará inmersa en un grave problema de escasez del vital líquido.



De hecho, Melhem Salinas, según adelantó, ya prepara un proyecto relacionado con esta problemática, el cual presentará próximamente en la Tribuna del Congreso tamaulipeco.



Durante su participación en la emisión de este lunes del programa “Reporteros en La Mesa”, conducido por el compañero y amigo LUIS ALONSO VÁZQUEZ, el diputado Melhem trajo a colación el proyecto denominado “Monterrey VI”, impulsado en 2014 por el entonces gobernador Priista de Nuevo León, RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ.



Refirió Melhem Salinas que, de haberse concretado dicho proyecto, hoy en día Tamaulipas y Nuevo León seguramente no tendrían problemas de abasto de agua, o tal vez lo tendrían en mucho menor escala, pero que el mismo fue desechado por JAIME RODRÍGUEZ, El Bronco”, al erigirse en gobernador independiente del vecino estado.



A diferencia de “El Bronco”, el actual gobernador neoleonés, SAMUEL GARCÍA, ha dicho que no descartará ningún proyecto hidráulico.

Y en ese sentido, manifiesta Melhem Salinas, que es muy probable que el mandatario emanado del Partido Movimiento Ciudadano, rescate el Proyecto “Monterrey VI”.



Preguntamos a Melhem Salinas si ya había entablado contacto con los diputados federales de Tamaulipas, para buscar una solución conjunta a tan grave problema, pero la respuesta fue negativa.



Mencionamos el caso de la diputada federal plurinominal Priista, MONSERRAT ARCOS VELÁZQUEZ, que por segunda ocasión disfruta las mieles de la nómina del Palacio Legislativo de San Lázaro, pero Melhem Salinas dijo no haber platicado con ella.



Por lo pronto, checamos la página de Internet de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, y nos percatamos, que ningún legislador de Tamaulipas forma parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que sería la involucrada en el tema.



Pero lo que sí tiene Tamaulipas, es un diputado federal que preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la que ‘parte el queso’, que no es otro que el ex Priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, que bajo el membrete de Morena se reeligió en el distrito 07.



Qué mejor oportunidad para González Robledo, que quedó muy ‘apestado’ tras el asesinato del empresario SERGIO CARMONA, de quien era ‘operador’ (o ‘repartidor’ de dinero en las campañas de Morena) que gestionar algo útil para Tamaulipas, no se diga, si tiene que ver con algo tan esencial como el agua.



Estaría bien que no se conformara González Robledo con tomarse fotos con el Director de la Comisión Nacional del Agua, GERMÁN MARTÍNEZ SANTOYO, mismas que publica en sus redes sociales.



Lo ‘hediondo’ no se le quitaría de golpe a González Robledo, seguramente, pero al menos tendría argumentos positivos con qué defenderse, en caso de que concretara alguna gestión favorable a la ciudadanía tamaulipeca, hoy amenazada por una crisis del agua, que estaría a la vuelta de la esquina.

Por su parte, el precandidato de Morena a la gubernatura, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, concedió una entrevista a columnistas del diario “El Universal”, en el desarrollo de la cual, SALVADOR GARCÍA SOTO le preguntó si estaba de acuerdo con la política de “abrazos no balazos”, como medio para combatir la inseguridad en un estado tan marcado por la violencia como Tamaulipas.



En respuesta, de cierta manera, Villarreal Anaya le hizo al ‘traductor’, por cuanto aseveró que cuando AMLO habla de “abrazos”, no se trata de abrazos físicos, si no de los beneficios que traen consigo los programas sociales para muchos tamaulipecos.



Algo que nos recordó aquella vieja frase: “Lo que el Presidente quiso decir”, acuñada por RUBÉN AGUILAR VALENZUELA, vocero del sexenio de VICENTE FOX, que más bien era su ‘intérprete’.



Finalmente anotaremos, que ahora sí, a ver quién aguanta a la abogada chihuahuense SUSANA PRIETO TERRAZAS, habiendo ganado el Sindicato del cual ella es ‘dueña’, el SNITIS, el Contrato Colectivo de la empresa Tridonex, en Matamoros, con un marcador de 1 mil 126 votos, contra 176 votos del Sindicato de Trabajadores Industriales de Plantas Maquiladoras y Ensambladoras, SITPME, liderado por JESÚS MENDOZA REYES, adherido a la CTM.



