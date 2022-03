Muere “El Mijis” en accidente de auto, reportan fiscalías de 4 estados

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.— Pedro César Carrizales Becerra El Mijis había librado en dos ocasiones el acecho de la muerte: a causa de un cáncer que padeció y un ataque armado, del cual salió ileso el 4 de febrero de 2019 en el camino a Santa Rita, en Villa de Pozos; sin embargo, ayer la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó su deceso.

Carrizales Becerra era originario de San Luis Potosí; el pasado 22 de febrero habría cumplido 43 años. Su paso por la política estatal estuvo rodeado de polémica, pues prácticamente brincó de los grupos marginales en los barrios de la capital potosina a diputado del Congreso local en la 62 Legislatura.

El Mijis fundó el Movimiento Popular Juvenil, organización que buscó estrategias para apoyar a los chavos “banda” a reintegrarse a la sociedad, labor que lo llevó a gestionar apoyos con el PRI y PRD, pero fue el PT el que lo postuló para diputado local.

Varios lo recuerdan en su toma de protesta ataviado como siempre se sintió a gusto: con jeans, tenis y playera, para demostrar ser el “representante de la banda”, además de activista por la despenalización del aborto y contra la violencia a las mujeres.

El Mijis se encontraba desaparecido desde el 31 enero, cuando se comunicó por mensaje de voz con su familia por última vez. La alerta se activó en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

La tarde de ayer, Miriam Hernández, esposa de El Mijis, acudió a las instalaciones de la fiscalía de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, donde le confirmaron la muerte de su marido. Más tarde, los familiares de Carrizales Becerra confirmaron en un comunicado la muerte del exlegislador potosino y pidieron comprensión para no dar declaraciones.

“[Las fiscalías de los cuatro estados] concluyen que [su muerte] se derivó de un accidente automovilístico. Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando (…) En este momento de duelo, no quisiéramos dar declaraciones”.

Por su parte, las fiscalías de San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, en un comunicado conjunto, confirmaron la muerte del exlegislador en un accidente automovilístico ocurrido el 3 de febrero en Tamaulipas, dirección noreste a sureste sobre la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras, a la altura del kilómetro 27 en dirección a Nuevo Laredo. Las dependencias detallaron que el vehículo de Carrizales presuntamente “cambió su rumbo de manera intempestiva, perdiendo el control direccional del mismo para salir de la carretera y caer a un desnivel e incendiándose en su totalidad.

“Las experticias referidas de igual manera concluyen que el accidente corresponde a un hecho de tránsito terrestre, que no se localizaron orificios de entrada o salida que infieran que el vehículo pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego y que el mismo no presenta hundimientos de deformaciones por compresión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor”.

Tanto Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), mandaron por separado sus condolencias a los familiares de Pedro Carrizales, tras confirmarse su muerte.