Perdió el control del vehículo, cayó a un desnivel y se incendió

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En un comunicado conjunto, las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, informaron que se pudo determinar que los restos humanos localizados en el interior del vehículo accidentado el 3 de febrero de este año corresponden a Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”.

Explicaron que, del cúmulo de información obtenida en las investigaciones, entre otras cosas, se conoció de un accidente ocurrido el día 3 de febrero en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras en el kilómetro 27 en el que resultara un vehículo siniestrado y en su interior un cuerpo humano, ambos con rasgos de calcinación.

Para verificar si dichos hechos guardaban relación en el caso que se investigaba, se dio intervención a peritos de los cuatro estados en las materias de Medicina Forense, Criminalística de Campo, Fotografía Forense, Genética, Antropología, Mecánica de Lesiones, Tránsito Terrestre, Incendios y Explosivos, Química y, con el apoyo de la Guardia Nacional, en Mecánica de Hechos.

“Del resultado de los dictámenes realizados se pudo determinar que el vehículo del evento del 3 de febrero corresponde al señalado como el que conducía la víctima, y que los restos humanos localizados en su interior corresponden al del C. Pedro César Carrizales Becerra”, indica la información oficial.

Especifica que los hechos sucedieron en Tamaulipas, dirección noreste a sureste sobre la carretera Nuevo Laredo- Piedras Negras a la altura del kilómetro 27 (dirección a Nuevo Laredo), cuando el vehículo cambia su rumbo de manera intempestiva, perdiendo el control direccional del mismo para salir de la carretera y caer a un desnivel e incendiándose en su totalidad.

“Las experticias referidas de igual manera concluyen que el accidente corresponde a un hecho de tránsito terrestre, que no se localizaron orificios de entrada o salida que infieran que el vehículo pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego, y que el mismo no presenta hundimientos de deformaciones por compresión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor”, añaden las Fiscalías.