“Legalmente él es el gobernador de Tamaulipas”, afirma el presidente sobre la foto con Francisco García Cabeza de Vaca

Redacción InfoNorte

Ciudad de México.- Durante la “Mañanera” de este viernes, al preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la foto que se tomó con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en Nuevo Laredo, respondió: “Tenemos que mantener una relación institucional, independientemente de cualquier situación, y legalmente él es el gobernador de Tamaulipas”.

En el marco de una serie de temas relacionados con Tamaulipas, le preguntaron lo siguiente:

-Hubo una foto muy comentada con el gobernador Cabeza de Vaca.

-“A es que me pidió una foto, que si se tomaba una foto conmigo y yo dije que sí”.

-¿Ya hay una relación (de cordialidad) otra vez?

“Es que, exista o no cordialidad, que debe existir. Tenemos que mantener una relación institucional, independientemente de cualquier situación”, respondió el presidente.

Y añadió: “Y legalmente él es el gobernador de Tamaulipas. Entonces, ni modo que yo vaya a Tamaulipas y no esté el Gobernador o no se le invite al Gobernador. Te podría argumentar de que voy a una instalación federal o que voy a una Aduana, pero no es eso lo que debe hacerse. Tenemos que tener relaciones cordiales, y sobretodo de respeto y cuidar el trato institucional”.

López Obrador citó como ejemplo, que la presidenta municipal de Nuevo Laredo, “no es del mismo partido del Gobernador, y ahí estaba, y tenemos que actuar así; por eso celebro lo que dijo Carlos Slim, de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial”.