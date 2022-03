Análisis Político

Antonio Frausto

¿Cuál es la comunicación política de Lalo Gattás?



La comunicación política no es comunicación social, si bien, es importante difundir las actividades del gobernante, candidato o figura política, redactar un boletín de prensa, realizar un video o compartir un audio con los medios sobre lo más destacado del día, no significa que es la única forma en que se pueda comunicar.

La comunicación política es un concepto mucho más amplio. De acuerdo al consultor en comunicación David Dorantes, la comunicación política es todo lo que integra las estrategias territoriales más las comunicacionales en diferentes canales, además de que se debe tener un equilibrio muy preciso en el “círculo de oro” de la comunicación política, que se conforma de política, gobernanza y difusión.

Sin embargo, este conocimiento no siempre es empleado por los políticos, ya sea por desconocimiento o por no aplicarlo como debe de ser, al carecer de un plan con acciones estratégicas para posicionar de manera puntual entre los ciudadanos lo que se quiere comunicar.

A cinco meses de haber asumido el gobierno municipal de la capital, ¿Cuál es la comunicación política del alcalde Lalo Gattás?

LA POLÍTICA

Basándonos en el círculo de oro de la comunicación política, el primer punto se refiere a la política, la que podemos dividir en dos partes, una, la política partidista o cupular, es decir la relación con líderes políticos. En este caso ¿Cuál es el vínculo que sostiene el alcalde con ellos? ¿cuál es el peso que tiene en su partido? ¿forma parte del proyecto político de su candidato a gobernador?

La segunda y no menos importante, es la política con la gente ¿Cuántas veces ha regresado al territorio? ¿se mantiene vigente con los líderes y estructuras? ¿qué beneficios ha llevado a los ciudadanos? es decir ¿sigue generando acuerdos y por ende lealtades con sus bases e incluso con nuevos grupos o se ha olvidado de ellos?

LA GOBERNANZA

El punto número dos del círculo de oro, es el de la gobernanza, la cual no sólo significa si está cumpliendo con brindar servicios públicos de calidad o no, sino también, en que se tome en cuenta a asociaciones civiles, cámaras empresariales, organismos políticos, religiosos y ciudadanos en la toma de decisiones y ejercicio del poder.

Además, de las relaciones institucionales, cordiales y de apoyo que debe mantener con los mandatarios estatal y federal, así como con los servidores públicos de esos gobiernos para beneficio de los ciudadanos.

LA DIFUSIÓN

El tercer punto del círculo de oro en la comunicación política, es la difusión, el más vistoso de todos, ya que desde que empezó su labor como edil, ha aparecido en prensa, radio, televisión y plataformas digitales, ya sea por cobertura periodística o por el trabajo de su equipo de comunicación social.

La mayoría de los medios dan un puntual seguimiento a su trabajo, sólo unos pocos atacan frontalmente su labor, muchas veces sin razón, con una consigna clara de dañar su imagen, por lo que pierden fuerza ante la opinión pública al no sustentar con argumentos sus críticas.

Aquí hay que destacar, que Lalo Gattás es un político que le gusta usar las redes sociales para comunicar, llegando por estas plataformas principalmente a los jóvenes. Por ejemplo, en facebook es seguido por más de 54 mil personas, por encima de ediles como los de Matamoros, Madero y Altamira.

RECOMENDACIONES

Si bien el presidente municipal Lalo Gattás cubre los tres aspectos del círculo de oro de la comunicación política, hay cosas que puede implementar para mejorar o reforzar su forma de comunicar.

Las audiencias ciudadanas anunciadas durante su campaña, son un pendiente del edil, las cuales le permitirán una cercanía con los victorenses, principalmente con los sectores más vulnerables, lo que reforzará el punto de gobernanza e indirectamente el de hacer política.

La instalación de una ventanilla única para acceder a los programas sociales del gobierno federal, es otra muy buena propuesta que beneficiará a la gente y lo acercará con los ciudadanos.

Así como crear un plan integral para resolver los principales problemas de la ciudad, si es posible involucrando a la gente, por ejemplo, garantizar el abasto de agua con la construcción de una segunda línea del acueducto, un programa eficaz de recolección de basura y reciclaje y un ambicioso programa de pavimentación y rehabilitación de calles.

¿Cuál es la opinión que tienen los victorenses de Lalo Gattás? ¿será positiva para sumarle al candidato de su partido a la gubernatura? El próximo 5 de junio veremos si la comunicación política del edil funciona o no.

