Eligen a Félix García Aguiar como nuevo presidente de la Jucopo del Congreso de Tamaulipas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- En un hecho histórico, desde este miércoles el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Tamaulipas es el diputado Félix Fernando García Aguiar, coordinador de la bancada del PAN, en sustitución del morenista, Armando Zertuche.

En la sesión, la bancada del Partido Acción Nacional aprovechó que la diputada Nayeli Lara renunció a la bancada de Morena, sumando dos casos en menos de 24 horas, y ya la cuarta legisladora que en la actual legislatura abandona a la coordinación guinda.

Nayeli Lara afirmó que si el entonces presidente del Congreso Armando Zertuche renunciaba a su cargo dentro de la bancada ella regresaría.

Calificó como lamentable que no se apoyaran iniciativas a favor de los tamaulipecos y que únicamente vean por intereses personales, “no voy entrar a una lucha partidista cuando no debe de ser así, estamos para representar el beneficio de los tamaulipecos y no puedo traicionar mis ideales y los de Morena”, afirmó.

El martes hizo lo propio la diputada Nancy Ruiz, quien anunció en rueda de prensa su renuncia a la bancada de Morena, pero no al partido ni a la Cuarta Transformación; su argumento fue similar, los desacuerdos con Armando Zertuche.

Luego de un receso en la sesión fueron propuestos a la presidencia de la Jucopo, Félix Fernando García Aguiar (PAN), Ángel Covarrubias (PAN) y Humberto Prieto Herrera (Morena).

Se realizó una votación vía cédula, que arrojaron como resultado 19 votos a favor de Félix García y 17 para Humberto Prieto.

“El diálogo será la herramienta para trabajar, agradezco a quienes tuvieron la distinción de votar por un servidor”, expresó en rueda de prensa el nuevo presidente de la Jucopo, Félix Fernando García.

“Ya nos tildan la casa de la risa, y eso es muy lamentable, queremos cambiar esto”, añadió.