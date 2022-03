Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los carniceros de hoy…

Muchas fotografías del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, en el penal, después de ser detenido por presunta malversación de fondos, hablan de una saña que delata se trata más de un acto de venganza política que ganas de hacer cumplir la ley, de darle justicia al pueblo, vaya, hasta parece un tema personal del gobernador en funciones, el naranja Samuel García.

Es obvio que las fotografías se tomaron y difundieron por órdenes del gobernador del Estado o sus allegados, solo ellos saben a qué hora detienen a una persona con esa importancia en la sociedad, dónde, más aún, nomás ellos tienen acceso a esos espacios como la celda o donde se coloca a una persona para darle los números que le corresponden a su proceso y ficharlo.

Por la forma como se dan las cosas es obvio que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, es el artífice de semejante barbarie, su odio le impide ver que por esa sola razón El Bronco puede salir libre al ver violentados todos sus derechos humanos, o tal vez no lo quiere muchos días preso, (peor aún, quizá sabe que no podrá mantenerlo por ese delito tras las rejas) y solo deseaba humillarlo.

El Bronco, hay que decirlo, cometió muchos excesos en su administración, desde siempre quedó comprobado que hubo delitos o actos que merecían sanciones por la forma como recaudó las firmas que lo hicieron candidato independiente a la presidencia de la República, se lo hizo saber la autoridad electoral, los Tribunales, pero a lo más que se atrevieron en su gobierno fue a dar de baja de la administración pública a once personas que participaron en la recolección de sus firmas y trabajaban para el Estado.

Se presume que fueron más de 570 trabajadores del Gobierno de Nuevo León los que cometían ese delito que, efectivamente, se puede equiparar al desvío de recursos públicos para las campañas, de lo cual se responsabilizó al gobernador con licencia, a El Bronco, dijeron que por ser la autoridad jerárquica que podía imponer medidas para evitarlo o sancionar esas conductas.

Desde muy lejos se observa que si solo le van a acusar de ese delito no podrán detenerlo, primero porque no habrá forma de que comprueben él dio la orden, segundo su sanción puede ser más administrativa, por omisión, que de cárcel y siempre podrá alegar que él no se dio cuenta de semejantes actos.

Lo que no se vale, por ningún motivo, es que la autoridad, de cualquier parte del mundo, cometa esos excesos, violente los derechos humanos de las personas, las humille, nomás con afán de venganza, es más, nomás para cubrirse de no hacer nada que ayude o favorezca a sus gobernados y utilizar el acto como una cortina de humo.

Y si, acciones de abuso de ese tipo las vemos por todo México, quizá porque muchos de los gobernantes ignoran que todo da vueltas, que existe una sentencia, casi bíblica, en el sentido de que los matanceros de hoy se han de convertir en los corderos del mañana…

PRESENTA RECTOR DE LA UAT PLAN DE DESARROLLO… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos expuso el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), en el que presenta los objetivos que enmarcan su proyecto de gestión al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) durante el período 2022-2025.

“Desde el inicio del año estoy entregado en cuerpo y alma a hacer de la institución una universidad más grande y más fuerte”, dijo el Rector al formalizar su compromiso de presentar este documento ante la Asamblea Universitaria en cumplimiento del Estatuto Orgánico de la UAT.

En la sesión extraordinaria celebrada en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur, puntualizó que se fomentará entre la comunidad una actitud transformadora, y enfocará sus esfuerzos en los mayores retos de las instituciones de educación superior en el país.

“Estoy convencido de que la mejor manera de conocer y aprender es empezar a escuchar”, expresó el C. P. Guillermo Mendoza, al detallar que el PDI está basado en el escenario actual global, nacional y estatal, y sustentado en el diálogo abierto con la comunidad universitaria, fruto de un amplio ejercicio de consulta.

Dijo que la UAT establece su modelo de responsabilidad social universitaria integrado por cuatro ejes, que abarcan la cultura de la sostenibilidad, la vinculación, la formación en sostenibilidad y la gestión ambiental, cada uno integrado por estrategias que impactan en la Agenda 2030 y sus objetivos, con un sistema de indicadores que permitirán su evaluación y seguimiento en busca de la mejora continua.

El Rector Guillermo Mendoza Cavazos detalló los ejes sustantivos en materia de formación integral del estudiante; docencia e innovación académica; creación, transferencia y divulgación del conocimiento, y trascendencia social a través de la gobernanza, frugalidad y transparencia.

Afirmó que la Universidad, a través de sus funciones sustantivas, enfocará sus esfuerzos en tener una cobertura educativa incluyente y oferta pertinente; propiciar el desarrollo docente y robustecer la infraestructura académica y tecnológica; atender las necesidades de creación del conocimiento mediante la ciencia, la formación del talento humano en investigación y la consolidación de la extensión universitaria.

De igual manera, puntualizó el objetivo de transparentar la gestión institucional y aumentar la participación de conectores internos y externos que fortalezcan la alianza con sectores públicos y privados.

Subrayó que el seguimiento y la constante evaluación lograrán que se mantenga el rumbo a través de un sistema de indicadores para fortalecer la sistematización de la información inter- e intrainstitucional.

Dijo que la unión de los principios de gobernanza, frugalidad y transparencia son indispensables para el crecimiento de la Universidad, pues sobre ellos se atenderá el diseño de políticas universitarias orientadas a un desarrollo económico, ecológico, cultural y social manteniendo la congruencia entre los ejes sustantivos y la planeación de la ejecución de los recursos, atendiendo a los requerimientos de información pública.

Detalló que el sentido de identidad, responsabilidad y pertenencia universitaria se desarrollará con acciones de inclusión, innovación y prospectiva, lo que permitirá garantizar la participación de todas las comunidades y facilitar la innovación para el desarrollo sostenible bajo el principio de trazabilidad y arraigo de la identidad universitaria durante su trayectoria.

Al concluir su exposición, presentó a la Honorable Asamblea Universitaria a quienes integran su gabinete de trabajo en la administración central, dejando en claro su valor de servir y su compromiso para el cumplimiento, mejoramiento y superación de los estándares en la gestión institucional.

Para finalizar, reiteró: “Hoy es tiempo para arrancar oportunidades a la adversidad, es el tiempo de innovar, dejar huella y trascender; hoy es el tiempo de la verdad, la belleza y la probidad; hoy todas y todos somos UAT”…

RESPALDA INFORME DE GOBIERNO… El rector de la UAT también fue entrevistado a su llegada a la entrega del informe del gobernador, y ahí dijo que se han detectado muchos logros, “sobre todo en seguridad, economía, bienestar social, y se toman como punto de partida para nuestras políticas, recibimos el apoyo del gobierno, históricamente, se ha trabajado fuerte con el gobierno”.

Además habló de que ya han regresado más de un 30 por ciento de alumnos a clases presenciales y se está planeando regresar al cien por ciento para agosto, que la matricula no ha disminuido y sigue siendo de 41 mil estudiantes, recalcando que en todos los planes educativos funcionó el sistema en línea…

