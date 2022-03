Martha Isabel Alvarado



Como en los viejos tiempos



.-CDV, estará hoy en el Congreso Local

.-Mandatario acude a entregar Informe

.-Marko Cortés, ‘chafea’ con “destapes”

.-‘Dragones’ prohibidos, por contaminar



Como en los viejos tiempos de los “malditos gobiernos neoliberales”, la visita del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ALEJANDRO MAYORKAS, ‘coincidió’ con la detención del jefe de una banda delincuencial con asentamiento en Nuevo Laredo.



El Canciller mexicano MARCELO EBRARD, confirmó que en la mesa de diálogo que sostuvo ayer el señor Mayorkas con el presidente LÓPEZ OBRADOR sobre temas de Seguridad y Migración, salió a colación dicha detención, sin precisar detalles.



No es por intrigar, pero AMLO debería aceptar la ‘mano’ que le quieren echar los vecinos del Norte, dicho lo cual, ante la crisis de violencia que viven estados como: Colima, Sonora, Zacatecas, Veracruz y Michoacán, todos ellos gobernados por Morena.



Sin olvidar a Chihuahua y Guanajuato, que tienen gobiernos emanados del Partido Acción Nacional.



A estas alturas, el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, ya tendría que estar considerando un relevo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ante la evidencia de que su actual titular, la ex reportera del periódico “La Jornada”, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, no ha dado buenos resultados.



Con pena y todo, pero AMLO tendría que decirle a su comadre CARMEN LIRA SAADE, propietaria de “La Jornada”, que su ‘recomendada’ ha enredado más la pita, de lo que ya estaba. ¿Será tan difícil para el presidente decirles la neta a sus incondicionales?.

En Reynosa, ayer tuvo lugar el Sexto Informe del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, que arrancó con casi dos horas de retraso, debido a una falla logística de los organizadores.



Es decir, que los encargados del evento, no tomaron en cuenta que el pasado domingo entró en vigor el Horario de Verano 2022, el cual incluye a 10 ciudades de Tamaulipas, entre ellas Reynosa.



De modo que, en lugar de iniciar dicha actividad a las 11:00 de la mañana (hora de la frontera) como señalaba la convocatoria, arrancó a las 13:00 horas. Seguramente para esperar a los invitados especiales que venían con el horario del centro.



El gobernador de Aguascalientes, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, fue el único mandatario foráneo que acompañó a su par, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en su Sexto y último Informe.



Cabe suponer que, como el gobernador Cabeza de Vaca realizará más Informes en diversas regiones del estado, en los mismos cuente con el acompañamiento de otros gobernadores, sobre todo, los de su mismo Partido que esta vez se ausentaron, tal vez por ser lunes.



Entre los varios logros que enumeró el gobernador Cabeza de Vaca en su Informe de ayer, destaca el que ahora Tamaulipas aparezca en el grupo de las 5 entidades federativas más seguras del país, cuando en 2016 sobresalía por sus cifras de criminalidad.



Hoy acudirá el gobernador Cabeza de Vaca a la sede del Poder Legislativo local donde, dicho sea de paso, su Partido ya recuperó la mayoría, para entregar el compendio de su Informe.



Otro de los invitados especiales al Informe de ayer, fue el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, que en entrevista ‘banquetera’ volvió a ‘destapar’ al gobernador Cabeza de Vaca como prospecto a las elecciones del 2024.



Últimamente anda ‘chafeando’ mucho don Marko con sus “destapes presidenciales”, pues ya hasta incluye a la ex conductora de televisión, LILY TÉLLEZ, quien no es precisamente una figura política, sino más bien un personaje mediático.



Habría que recordar que, si Lily Téllez ostenta hoy un escaño en el Senado, es gracias a que “le llenó el ojo”, políticamente hablando, al propio ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que la ‘palomeó’ en 2018, aunque luego rompieron relaciones.



En su lista de “presidenciables”, Marko Cortés incluye también a SANTIAGO CREEL, que en 2006 buscó fallidamente la candidatura del PAN, que recayó en manos de FELIPE CALDERÓN.



Abrimos un paréntesis para agradecer sus comentarios en torno a lo publicado ayer en este espacio, sobre el tema de los “Dragones” que hace años puso ‘de moda’ el empresario LUIS CARLOS CASTILLO, y que actualmente operan en Reynosa, presuntamente, a instancias del alcalde CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTÍZ.



Refiere un amado lector, que el uso de los llamados “Dragones” fue prohibido en Estados Unidos, así como en la Ciudad de México, por ser altamente contaminantes.



Siendo así, se está tardando el Gobierno de Tamaulipas, que cuenta con una “Ley Verde”, aprobada por la anterior legislatura del estado, enfocada a sancionar a empresas y otros agentes cuya operatividad daña el ambiente, afectando la calidad de vida de los ciudadanos.



CONTRAFUEGO: La ex “Casa del Pueblo”, hoy ‘Casa Azul’.

Hasta la próxima.