Martha Isabel Alvarado



Otro gobernador en ‘el bote’





.-“El Bronco”, en el Penal 2 de ‘Apodaca’

.-Samuel García, se la tenía ‘sentenciada’

.-Reunión de AMLO, con los 6 aspirantes

.-¿Quién es el operador ‘trampa’ de AVA?



Ahí tienen ustedes, amadísimos lectores, que al ex gobernador -sin Partido- de Nuevo León, JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, “El Bronco”, su aventura ‘presidencial’ del 2018, ya le pasó la factura: durante la jornada de ayer fue detenido y según se sabe, sería trasladado al Penal de Apodaca.



El delito del que se acusa a Rodríguez Calderón, sería Desvío de Recursos Públicos, vinculado a aquellos días en que recolectaba firmas para convertirse en candidato independiente a la Presidencia de México, sufragado con dinero del gobierno presuntamente.



Se dice, y se dice bien, que en política no hay coincidencias.



En su cuenta de Twitter, el actual gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA, publicó, a propósito de la detención de su antecesor: “Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos”.



Seguramente, lo primero que pedirá “El Bronco”, ya encarcelado, sería que no le apliquen la “pena” que él promovía siendo aspirante presidencial: “Hay que mocharle la mano al que robe”. ¡Uff!.



Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, sería el primer gobernador de la Alianza Federalista, que es privado de su libertad.



Lo anterior nos recuerda, que un gobernador de Tamaulipas que en su tiempo se anduvo ‘moviendo’ por la Presidencia de México, fue TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, del PRI, que en 2017 fue detenido en Italia, y posteriormente extraditado a Estados Unidos donde fue internado en una prisión de Brownsville, Texas, acusado de: Lavado de dinero, tráfico de drogas y fraude bancario.



Y Tomás, políticamente, era una “cuerda”, nada que ver con lo ‘silvestre’ de “El Bronco”, de perfil más bien pendenciero.



A propósito de perfiles, anduvimos checando el del representante que envió el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, al Sexto y último Informe del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, efectuado el pasado lunes en Reynosa.



Estamos hablando del señor NICOLÁS BELLIZIA ABOAF, por cierto, de origen tabasqueño (¿hay de otros?), que en el Informe fue presentado como “Titular de la Unidad de Política Interior y Análisis de Información de la Secretaría de Gobernación”.



Sin embargo, nos dicen, que el señor Bellizia, ex diputado local del PRI por el distrito 05 asentado en Paraíso, Tabasco, no tiene nombramiento en la SEGOB. En el área de Comunicación Social de la dependencia (que se encuentra acéfala desde al año pasado), no lo conocen.



¿Así o más ‘informales’ los del gobierno de la “4-T”?.



El reconocido editorialista, ROBERTO ROCK, publicó ayer la entrega denominada “AMLO instruye a candidatos de Morena”, en su columna “Retrato hereje”, una de las de lectura obligada del diario “El Universal”:



“El presidente López Obrador sostuvo en días pasados una reunión privada con los seis candidatos de Morena a las gubernaturas que se disputarán en junio próximo, para cada uno de los cuales tuvo recomendaciones, algunos regaños, y en casos concretos, la demanda de arrasar en su cita con las urnas”.



Agrega: “Tras esa reunión, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, conversó en un discreto coloquio con uno de los abanderados del Partido del presidente. Le pidió remover a uno de sus operadores, de perfil controvertido, y tener cuidado con la forma en que estaba recaudando apoyos económicos”.



“El aludido aseguró que él no aceptaba aportaciones, para evitar compromisos, pero fue corregido de inmediato con el nombre y apellido de alguien que se halla pasando la charola en su nombre”.



“Al encuentro acudieron los aspirantes morenistas a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba; de Durango, Marina Vitela; de Hidalgo, Julio Menchaca; de Oaxaca, Salomón Jara; Quintana Roo, Mara Lezama, y de Tamaulipas Américo Villarreal”.



El nombre del pre candidato tamaulipeco, es el único que Roberto Rock pone en “negritas”. ¿Acaso el ‘operador’ del que habla el columnista es ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO?.



Qué ‘bruta’ se vio la Secretaria de Seguridad de la “4-T”, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, descartando en conferencia de prensa que la reciente detención de un objetivo generador de violencia en Nuevo Laredo, tenga algo que ver con la visita del Secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., ALEJANDRO MAYORKAS. ¿Así o más?.



CONTRAFUEGO: “Cría fama, y échate a dormir”.

Hasta la próxima.