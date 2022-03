Shakira desafía a su esposo Gerard Piqué y se burla del Real Madrid

AGENCIAS

Shakira, la éxitosa cantante y esposa de Gerard Piqué, no se guardó nada tras la humillante victoria del Barcelona en el Santiago Bernabéu 0-4 ante el Real Madrid este domingo, y en redes sociales se burló del conjunto Merengue, además de desafiar a su marido.

Y es que la cantante colombiana expuso que a Piqué no le gusta que postee en redes sociales cosas al respecto de él y su entorno futbolístico, y sin embargo así lo hizo.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió la cantante.