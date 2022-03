Martha Isabel Alvarado



Les meten zancadilla



.-Que Morena hará cambios en el Congreso

.-Zertuche Zuani dejaría de ser Coordinador

.-Sobrino de AMLO, sería el probable relevo

.-Doña Beatriz Gtz., “estrenó” el Aeropuerto



Para los que creyeron que, al ser defenestrado de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, el diputado plurinominal reynosense ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, ‘tocó fondo’, les diremos que “aún hay más”, parafraseando a aquel aburrido conductor de televisión.



Como es sabido, al ocurrir la debacle de Morena en el Poder Legislativo Local, a raíz de la cual perdió la JUCOPO, el delegado del CEN de ese Partido en Tamaulipas, ERNESTO PALACIOS CORDERO, fue llamado a la Ciudad de México, donde “le leyeron la cartilla”.



Según trascendió, los “machuchones” de Morena también hablaron con el precandidato a la gubernatura AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, para tratar de hacer un ‘control de daños’.



De modo que este último, ha dado su anuencia para el relevo de Zertuche como coordinador de la bancada de Morena en la 65 Legislatura, algo que parece inminente, según trascendió.



De no haber cambio de “pichada”, quien relevaría a Zertuche Zuani en dicha posición, sería el diputado local del distrito 14 con sede en Victoria, JOSÉ BRAÑA MOJICA.



De confirmarse esa posibilidad, la cosa quedaría ‘en familia’. Dicho esto, porque el legislador es hijo de doña LUCÍA MOJICA OBRADOR, prima de AMLO, de lo cual se infiere que “Pepe” Braña, que en lo que va de la presente Legislatura ha pasado inadvertido, tendría un doble compromiso que cumplir: el político y el de sangre.



Ya que hablamos de los integrantes del Congreso Local, comentaremos, que el alcalde CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, en vez de unir a los diputados locales de Reynosa que pertenecen a Morena, “les mete zancadilla”.



En días pasados, públicamente, en entrevista ‘banquetera’, “Makito” “puso pinto” al diputado local del distrito 04, MARCO GALLEGOS GALVÁN, al que con todas sus letras calificó de “traidor”.



Lo anterior, luego de que Gallegos Galván votó en contra de la iniciativa de su compañero de bancada HUMBERTO PRIETO HERRERA, enfocada a dotar de autonomía a los Ayuntamientos para la elaboración de sus Reglamentos.



Incluso, en esa misma entrevista, “Makito” comentó, palabras más palabras menos, que Gallegos estaba resentido porque pidió algunos puestos en el gobierno municipal de Reynosa, que no se le dieron.



En ese mismo sentido, trascendió, que desde el Palacio Municipal salió la orden de “cortarle el agua” al diputado local de Morena, JUAN OVIDIO GARCÍA GARCÍA, representante del distrito 06 con cabecera en Reynosa, en un negocio manejado por su hijo.



A lo anterior habría que agregar, que “Makito” le ‘regateó’ el apoyo al diputado del distrito 07, HUMBERTO PRIETO, en su aspiración por la presidencia de la Junta de Coordinación Política, misma que perdió ante el panista FÉLIX GARCÍA, “El Moyo” por solo 2 votos.



Dicen los que saben, que quizá otra cosa habría sido, si la llamada que presuntamente le hizo el diputado Prieto Herrera a “Makito”, para pedirle apoyo (el 9 de marzo pasado), hubiera tenido respuesta favorable. Pero que el edil no ‘jaló’, supuestamente, argumentando que las diputadas ‘objetivo’, luego se les podrían “voltear”.



Y pensar que el diputado Prieto Herrera no se puede ‘pelear’ con “Makito”, porque su señor Padre, JOSÉ DEL CARMEN PRIETO VALENZUELA es Contratista del Ayuntamiento de Reynosa, carácter bajo el cual desarrolla una Obra de Rehabilitación del colector de drenaje sanitario ubicado en la calle Lateral Sur del Bulevar Luis Donaldo Colosio, con un costo de 4 millones 857 mil, 942 pesos con 21 centavos. (Contrato de Obra SOP-REY-PROAGUA-098-2021-LP).



Así como una obra de pavimentación asfáltica de la calle “Tres Picos”, con un costo de 4 millones 481 mil 075 pesos con 72 centavos. (Contrato de Obra: SPO-REY-FIP-065-2021-LP).



Cambiando de tema, vaya ‘bochorno’ que pasó el presidente LÓPEZ OBRADOR en plena Torre de Control del nuevo aeropuerto internacional “General Felipe Ángeles”, al tenor de una broma que en ese momento hizo su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ, retomando una de las expresiones desatinadas de ENRIQUE PEÑA NIETO, sin percatarse que tenía enfrente al primo del antecesor de su marido, el gobernador anfitrión del evento, ALFREDO DEL MAZO.



Y todavía la ‘remató’ la historiadora, diciendo: “Me salió del alma”.



El rostro de AMLO, del típico “trágame tierra”.



Hasta el saco se quitó la No Primera Dama, ¿del ‘calorón’, que le dio la “metida de pata”?. ¿O será que el AIFA no tiene buen aire acondicionado?. (El video circula en redes sociales).



CONTRAFUEGO: ‘Nunca será de casino’.

Hasta la próxima.