Marco Antonio Vázquez Villanueva

El legado de Colosio…

Psicólogos y expertos en esas cuestiones de la mente afirman, cada que pueden, que en muchas ciudades de este México lindo y querido la gente está “tocada”, por los estragos del Covid 19 más la violencia e inseguridad que nos tienen al borde de la paranoia, en el estrés total, qué a veces nos basta escuchar la explosión de un cuete para pensar que ya hay persecuciones y balazos por todas partes.

Puede ser real que el pueblo esté al borde de la locura, tan es así que se han visto personas que a la pinchadura de una llanta y su consecuente explosión se tiran al piso, llegan a las lágrimas, se arrastran y no se levantan hasta que alguien va por ellos, tan es así que todavía cualquier gripa o tos, no nos deja dormir por días, más lo que ha causado el encierro que nos hace encendernos ante cualquier cosa.

Por ello habrá que preguntar a las instituciones de salud mexicanas el costo de esto que parece una enfermedad mental colectiva, por ejemplo, saber en cuánto han aumentado los tratamientos de omeprazol para curar las famosas colitis, gastritis y otros males similares causados por el miedo y el constante estrés, y es lo menos porque igual habrá que revisar las estadísticas sobre esquizofrenia o “los nervios” que se manejan, las que tienen que ver con otras enfermedades que se originan por el encierro, el mismo estrés, que debilitan las defensas por ocuparlas en otros asuntos que el cuerpo no requeriría si mantuviéramos nuestra mente serena, tranquila.

De ahí hay que hacer recorridos en las escuelas, preguntar en la SEP sobre el daño que manifiestan los niños y jóvenes en el aprovechamiento, en cuanto ha mermado su capacidad de aprender, analizar, desarrollar conocimientos, conocer los índices de reprobación, la violencia que se vive en las instituciones, lo natural que ven algunos muchachos golpear u ordenar golpear a sus compañeros porque la muchacha prefirió al otro, nomás por envidias en calificaciones, también el que los niños y jóvenes están enojados siempre.

Con certeza podemos decir que en México estamos mal, se refleja en los aspectos que le menciono líneas arriba pero igual en lo que parece muy nuestro, muy del pueblo como son las redes sociales, el facebook, twitter, whastapp y otros.

Mire, todas esas redes sociales de las que le hablo se inundaron de menciones de consternación por un la guerra en Rusia y lo hacen cada que pasa una tragedia en un lugar muy lejano, nos indignamos, corren los ríos de lágrimas hasta crear un mar, oramos mil veces por los ukranianos, los sirios, y hasta nos damos el lujo de decirles pobrecitos y condenamos la guerra con toda nuestra fuerza.

Si, cualquier ser humano debe ser capaz de sentir dolor ante semejantes acto de barbarie, debe llorar, condenar y exigir que se haga todo lo posible por detener las agresiones, someter a todo el rigor de la ley a los países que agandallen, hasta ahí todo va bien con nuestras redes sociales a la mexicana, la locura comienza cuando nos enteramos de lo que pasa en nuestro territorio, las matanzas, los daños por el Covid, el estrés, muchas barbaridades que ocurren en nuestro Estado y como si nada pasará, se hace un silencio sepulcral.

Más locura se refleja cuando hacemos como que no vemos lo que ocurre en nuestros alrededores, ni le lloramos a tanto inocente que ha caído víctima de una guerra que nos es nuestra, que nos es del pueblo y menos del trabajador que no ha hecho otra cosa que partirse la madre para tratar de darle de comer a sus hijos, o que murió por una atención inoportuna a su covid.

Estamos locos o para allá vamos, en definitiva algo le pasa a nuestra gente, también algo que es muy grave le ocurre a nuestras redes sociales que se indignan y lloran mucho por lo que pasa en Rusia, Ucrania, Siria, Inglaterra, Francia, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, que se duelen por el asesinato de Luis Donaldo Colosio 28 años después y no son capaces de manifestar el mismo sentimiento y tratar de acabar con tanto político ratero que ha permitido que en México lleguemos a vivir como si fuéramos un país en guerra o tan pobre que no pudo evitar cientos de miles de muertes por un virus, que tampoco le llora a su gente decente que ha caído cuando su único pecado ha sido trabajar para tratar de vivir bien.

Si, el tema de la violencia precisamente nace cuando Colosio fue asesinado, cuando fue capaz de exigirle a los políticos dejar atrás la corrupción y las injusticias, cuando un político pretendió, por lo menos en el discurso, que fuéramos diferentes y lo único que logró fue que los políticos se enteraran que podía matar, a quien fuera, y seguir viviendo en la impunidad, es decir, parece que todo lo bueno que pretendía fue asesinado aquel 23 de marzo de 1994 y lo único que nos dejó fue un legado de violencia, de malos políticos…

PRIISTAS SE SUMAN A MORENA… Acompañado de un nutrido grupo de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, Fausto Gómez Balderas tomó en sus manos la bandera de la cuarta transformación para sumarse a las filas de MORENA en apoyo a Américo Villarreal Anaya rumbo al Gobierno del Estado.

Junto con Fausto Gómez este día se sumaron a Morena distinguidos líderes del PRI como el ex Alcalde Almaquio Muñiz Avalos, la maestra rosario Vázquez, Isidro Gómez Muñiz, Inés Trujillo del ejido El Tigre, Isabel Guerrero, Luis Enrique Márquez Lara, Juan de Dios Gutiérrez Guerrero del ejido La Mora, Acasio Vázquez y Fortino Vázquez del ejido La Muralla.

Gómez Balderas, quien en 2021 fue candidato del PRI a la Presidencia Municipal, dijo que el tricolor no solo lo traicionó a él, sino a toda la gente que todavía el año pasado fueron leales a su militancia y en las urnas votaron por su candidatura y por dicho partido. Dijo que la alianza que hicieron con el PAN es una alianza inconcebible, porque después de tanta ofensa y de tanto agravio por parte del Gobierno panista, es increíble que ahora hayan decidido apoyar al candidato del PAN.

En la reunión de organización donde se contó como testigo de honor con la presencia de Juan Manuel Vázquez, operador regional de MORENA, el ex candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Ocampo, Tamaulipas, se comprometió a que una vez que arranque la campaña de los candidatos a gobierno del estado, invitará a todos sus amigos y a toda la gente que el año pasado lo apoyó, para que esta vez respalden el proyecto político de MORENA en Tamaulipas.

NO PERDERÉ EL TIEMPO… El Truko César Verástegui Ostos, casi candidato de la Coalición Va por Tamaulipas, dijo que no entrará al juego de la guerra sucia y tampoco se entretendrá en denunciar hechos en su contra que sean parte de descalificaciones, dijo que todo eso se combate con trabajo y que por fortuna desde muy niño aprendió a salir adelante a través del mismo ya que no es parte de las familias privilegiadas.

“No podemos perder el tiempo en eso, no voltearé a ello cuando la gente nos está pidiendo otras cosas como saber qué haremos”, expresó en el el marco de la guardia de honor por la conmemoración del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio que se llevó a cabo en la explanada del Partido Revolucionario Institucional, (PRI),

Precisamente en ese lugar el dirigente del tricolor, Edgar Melhem Salinas, dijo que tienen mucha confianza de sacar adelante a la alianza “Va por Tamaulipas”, porque tienen al mejor candidato, César Verástegui Ostos.

“Tenemos al mejor candidato que está haciendo su trabajo y nosotros como partido estamos activando todas las estructuras territoriales, tocando todas las puertas buscando a todos los actores de cada región y bueno preparando el Ejército de priistas que arrancarán la campaña el 3 de abril”.

Sobre el panorama de la presente contienda electoral que se vislumbra será competida, enfatizó que la alianza Va por Tamaulipas que integra a PRI-PAN-PRD, obtendrá el triunfo electoral el próximo 5 de junio porque “vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo para que el PRI aporte los votos necesarios para que triunfe la coalición”, señaló.

Para concluir El Truko dijo que la guerra sucia que prevalece durante el periodo de campañas se combate con trabajo y con hechos en el territorio.

JORNADAS MEDICAS DEL GOBTAM… El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, supervisaron este miércoles en el poblado Carbonera la implementación de las jornadas médicas que Gobierno y DIF Estatal brinda a las familias que más lo requieren.

Esta es la quinta ocasión que las jornadas llegan al municipio de San Fernando, donde el Gobernador anunció la continuidad de este programa, a fin de apoyar con servicios totalmente gratuitos a las familias de los 43 municipios.

“Decirles que seguiremos con este programa que ha beneficiado a miles de familias en los 43 municipios de nuestro Estado y por supuesto que San Fernando y Carboneras no podía ser la excepción; seguiremos supervisando en cada rincón de nuestro Estado para refrendar el compromiso que tenemos con las familias de San Fernando, de toda la zona”, dio a conocer.

Las jornadas a cargo del DIF Tamaulipas ofrecen servicios gratuitos de atención médica, además de trámites de Registro Civil y Oficina Fiscal, programas de reforestación, entrega de aparatos funcionales, entre otros servicios y programas de dependencias como SEDUMA, Inversión Tamaulipas, ITAVU, CREE, COEPRIS y Bienestar Social.

Durante el evento estuvieron presentes la Presidenta Municipal de San Fernando, Maybella Ramírez Saldívar, la Presidenta del Sistema DIF San Fernando, Diana Ramírez Saldívar y la Directora del Sistema en el mismo organismo en ese municipio Anabel Garza….

