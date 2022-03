Martha Isabel Alvarado



Embajadores a la vista



.-Gobernadores del PRI ‘adoradores’ de AMLO

.-¡Ojo! con las elecciones de Hidalgo y Oaxaca

.-Protección Civil rebasada por los ventarrones

.-Ante la sequía, Congreso Local alista exhorto



No les extrañe a los amados lectores si resulta que, a los gobernadores de Hidalgo, OMAR FAYAD MENESES y del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO, ambos del PRI, los designa Embajadores el gobierno de la llamada ‘Cuarta Transformación’.



Ambos gobernantes pronunciaron discursos muy zalameros en la ceremonia de inauguración del aeropuerto “General Felipe Ángeles”, una de las obras emblemáticas del presidente LÓPEZ OBRADOR.



No es por intrigar, pero los discursos de Fayad y Del Mazo, fueron más obsequiosos que el de la mismísima, CLAUDIA SHEINBAUM, oradora también del evento, que es la ‘corcholata’ favorita de AMLO, y su ‘periquita’ oficial (por cuanto repite todo lo que dice el ‘amo’).



Otro gobernador Priista que anda de ‘oficioso’ con el presidente, es el de Oaxaca, ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, ya que el fin de semana anunció algo insólito: que realizará un recorrido por todo el país para consolidar los principios e idearios de BENITO JUÁREZ.



¿What?. ¿A poco Murat Hinojosa es un erudito del ideario de Juárez?.



No hace mucho, cuando el hoy mandatario oaxaqueño cobraba como Director General del Infonavit, durante el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, el compañero y amigo LUIS ALONSO VÁZQUEZ trató de entrevistarlo durante un evento efectuado en Reynosa, pero con toda la “franqueza” del mundo, Murat Hinojosa le pidió que le diera chance, por no “traer” los datos del tema que abordó el reportero.



Ante el presidente López Obrador, que estuvo en Oaxaca el pasado 20 de marzo, para encabezar una conmemoración adelantada del natalicio de Benito Juárez, el gobernador Murat Hinojosa dijo que “los reaccionarios y la derecha quieren investir de nuevo”.



Y advirtió en forma ‘categórica’: “Ha llegado la hora de consolidar el ideario juarista y los principios que nos dejó para mantenerlos vivos con la práctica en nuestra vida pública y privada, los enemigos de Juárez son, que quede claro, los enemigos de México, y ante la amenaza no nos vamos a quedarnos de brazos cruzados”.



¿O sea, que al estilo de “Ya Saben Quién”, Murat Hinojosa “se enredará en la bandera” de algo que data de 1857, para perseguir un lucro político?.



¡Ojo!, en los estados de Oaxaca e Hidalgo, como en Tamaulipas, el próximo 5 de junio habrá elecciones para gobernador. Por lo tanto, no sería de asombrarse, si Murat Hinojosa y Omar Fayad le entregasen su “amor” en mazorca a la “4-T”.



El caso de Hidalgo es muy particular, dicho lo cual, porque el gobernador Fayad no pudo ‘amarrar’ la candidatura a gobernador para su ‘delfín’, ISRAEL FÉLIX SOTO, al ser objeto de un ‘agandalle’ por parte del coordinador de los diputados federales de Morena, el ex gobernador de Coahuila RUBÉN MOREIRA, cuya esposa CAROLINA VIGGIANO, resultó ‘agraciada’ con la postulación.



¿Con mayor razón entregaría la plaza Fayad a la “4-T”?. ¿O todo dependerá de la ‘negociación’ que haga Rubén Moreira con los votos de los diputados federales del PRI a favor de la Reforma Eléctrica de AMLO?. Ya falta menos para saberlo.



En Matamoros, luego de que un anuncio panorámico instalado en el perímetro de una tienda de autoservicio ubicada en las calles Primera y Canales, hizo “pomada” un automóvil de los llamados “de alta gama”, a consecuencia de los ventarrones del lunes, el Director de Protección Civil Municipal, JORGE ORIZAGA, salió con la ‘embajada’ de que los dueños de tales anuncios no hacen caso de darles el mantenimiento adecuado. ¿Así o más “listo”?.



En ese sentido, el que “puso sus barbas a remojar”, fue VÍCTOR GARZA MENDOZA. ¿Lo recuerdan?. Se trata del Secretario de Desarrollo Social del gobierno municipal 2013-2015 de Reynosa, a cargo del Priista JOSÉ ELÍAS LEAL.



Como es sabido, Garza Mendoza acaba de ser ‘reciclado’ por el gobierno de los “vientos de cambio”, bajo el cargo de coordinador de Protección Civil en Reynosa, carácter bajo el cual, de inmediato dispuso un ‘operativo’ de inspección de los anuncios espectaculares. Ojalá sea para corregir, y no para ‘mochar’.



En el vecino estado de Nuevo León, la crisis de desabasto de agua ya está pegando con todo, de modo que el gobierno procedió a aplicar los famosos tandeos. Mientras tanto, en Tamaulipas, el flamante presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el panista FÉLIX GARCÍA AGUIAR, manifiesta que el Poder Legislativo ya alista un exhorto a las autoridades correspondientes sobre ese rubro.



CONTRAFUEGO: La “seca”, conjugada con ‘tormenta’ política.

Hasta la próxima.