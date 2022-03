Empujones, gritos y jaloneos en el Congreso de Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Diputados de las bancadas de Morena y PAN se enfrentaron a gritos, retos, empujones y jaloneos, luego de que los legisladores morenistas tomaron la tribuna, molestos por la modificación a las presidencias de las comisiones legislativas.

En el caos que se generó junto a la mesa directiva, también estuvo la diputada Úrsula Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de esta forma debutó como nueva coordinadora del grupo parlamentario de Morena, en sustitución del diputado Armando Zertuche Zuani.

Al momento de comenzar la votación del acuerdo, que modifica las presidencias de las comisiones, los legisladores de Morena subieron a tomar la mesa directiva, que preside la panista Imelda Sanmiguel Sánchez. En coro gritaban ¡Fuera, fuera!

Los diputados del PAN también subieron a proteger a su compañera, cubriéndola entre varios. Hubo jaloneos, empujones y gritos.

En los aventones se observó al diputado Carlos Fernández Altamirano (PAN) mantenerse firme ante los empujones y gritos del diputado Alberto Granados (Morena), fue entonces que llegó enfurecido, a defender a su compañero, el diputado Luis René Cantú (líder estatal del PAN).

Mientras se registró el zafarrancho se escuchaba un megáfono que alentaba a los diputados de Morena.

La presidenta de la mesa directiva, Imelda Sanmiguel, informó que se aprobó con 20 votos a favor.

“NO QUEREMOS UNA SUCURSAL DE OCURRENCIAS”…

Al final de la sesión, el presidente de la Jucopo, Fernando García Aguiar, advirtió que no se permitiría que los diputados de Morena estuvieran presionando a la diputada Sanmiguel, “necesitamos mantener la gobernabilidad del Congreso, que las iniciativas den un valor agregado al ciudadano, no queremos una sucursal de ocurrencias”, expresó.

Como antecedente de los problemas en el Congreso del Estado, el miércoles 9 de marzo el diputado del PAN, Félix Fernando García Aguiar, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en sustitución del morenista Armando Zertuche. Esto ocurrió tras la desunión en la bancada de Morena, que provocó la renuncia de dos legisladoras, con lo cual perdieron la mayoría.

Este mismo miércoles, previo a la sesión, se dio a conocer que Úrsula Patricia Salazar Mojica sería la nueva coordinadora de la fracción de Morena, en sustitución del diputado Armando Zertuche.

Y, después de ello, la también diputada de Morena, Nancy Ruiz, en una rueda de prensa mostró fotografías en contra de su nueva coordinadora de bancada, a quien acusó de haber apoyado al ex candidato priista a la gubernatura, Baltazar Hinojosa, “mis compañeros son muy tibios, cobardes, me parece una falta de respeto para los legisladores que vengan a imponernos a su voluntad”.

Y agregó: “No compañera Úrsula Patricia, yo no abandoné a mi partido en el 2016 cuando más me necesitaba, no compañera, yo no me fui a colaborar en la campaña de Baltazar Hinojosa, cuando nadie creía en Morena”.