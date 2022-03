Martha Isabel Alvarado



Los sobrinos del Tío ‘Peje’



.-Sobrina de AMLO, coordinadora legislativa

.-Armando Zertuche…sólo un diputado más

.-Muy laxa la “4-T”, con los “encarmonados”

.-¡Increíble!: diputado del PAN, se va al PRI



A principios de semana publicamos en este espacio, que ARMANDO ZERTUCHE ZUANI sería removido de la coordinación del grupo legislativo de Morena en el Congreso de Tamaulipas, cosa que algunos pusieron en duda.



Digamos que nuestra fuente no andaba tan errada, toda vez que Zertuche fue relevado en dicha coordinación la mañana de ayer, por un pariente del presidente LÓPEZ OBRADOR, de los dos que forman parte de la 65 Legislatura tamaulipeca.



Es decir, que no fue el diputado JOSÉ BRAÑA MOJICA, del distrito 14, hijo de doña LUCÍA MOJICA OBRADOR, prima de AMLO, el convocado a ocupar esa posición.



El ‘llamado’ fue para la diputada local plurinominal ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA, hija de quien fuera prima de AMLO y activista de la “4-T”, doña ÚRSULA MOJICA OBRADOR, fallecida en julio de 2020 a causa del Covid 19.



Quien debe estar feliz, feliz, feliz, como diría AMLO, con lo de esta coordinación que queda en manos de Úrsula Patricia, es el diputado federal del distrito 07, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien por lo visto sigue ‘bateando’, no obstante, la ausencia de su ‘padrino’ el finado SERGIO CARMONA ANGULO.



Erasmo González no solo no ha sido llamado o sancionado por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena por sus presuntas “triquiñuelas” con recursos de dudosa procedencia que repartió en las campañas del 2021, aunado a la ‘venta’ de candidaturas, como la de la alcaldía de Reynosa.



Todo lo contrario. Hasta se da el lujo el legislador maderense, de presumir su foto con el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, misma que publicó ayer en sus redes sociales.



¿Así o más laxa, la “4-T”?.



Por cuanto hace a Armando Zertuche, él ya es solo un diputado más.



Parece que fue ayer, cuando Zertuche Zuani reveló al compañero y amigo LUIS ALONSO VÁZQUEZ, en el desarrollo de una entrevista telefónica que, de última hora, el mismo día de la nominación de “Makito” (31 de marzo), le ofrecieron la segunda posición plurinominal y aceptó: “Porque mi deseo, lo dije siempre, es trabajar en Tamaulipas por la 4-T y así lo voy a hacer”.



Dicha entrevista se publicó el 2 de abril de 2021, luego de once días de que Zertuche estuvo exigiendo a las dirigencias nacionales de Morena y el PT, ajustarse al convenio de coalición, en franca inconformidad con la designación de CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ como candidato a la presidencia municipal de Reynosa.



Designación que a la postre ‘consintió’ Zertuche, diciendo: “Entiendo que se trata de una decisión pragmática…no dogmática; hay que entender que las cosas no siempre salen como uno espera”. Así lo dijo el ex diputado federal del distrito 09, en aquella entrevista.



Y así fue. Las cosas no le salieron a Zertuche Zuani como él esperaba, empezando porque el ‘propiciador’ de su ‘negociación’ para llegar al Congreso local (Sergio Carmona), perdió la existencia.



Sin embargo, no todo está perdido para el ojiazul, ahora ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, pues ayer mismo nos enteramos que será invitado a integrarse al Comité de campaña de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



A todo esto, el Registro de Villarreal Anaya está previsto para este domingo 27 de marzo por la tarde, aunado a un evento que tendrá lugar en la plaza del 15 Hidalgo, en Ciudad Victoria.



El aspirante de Movimiento Ciudadano ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ realizará su Registro ante el IETAM, también el domingo, pero a las 9:30 de la mañana.



Misma jornada dominical en que hará lo propio el precandidato de la alianza PRI, PAN, PRD, CÉSAR VERÁSEGUI, a las 12:00 del mediodía.



Retomando los temas del Congreso de Tamaulipas, otro de los cambios suscitados ayer, sería la ‘mudanza’ del diputado plurinominal del PAN, ÁNGEL DE JESÚS COVARRUBIAS VILLAVERDE, a la bancada del PRI.



¿Por qué o para qué?. Se infiere, que se trata de un movimiento ‘estratégico’, mediante el cual, el PRI queda formalmente reconocido como bancada, por contar con los tres integrantes de ley. Así que ya sabrán, a la hora de votar las Iniciativas.



Hoy la atención de muchos tamaulipecos, estará puesta en torno a los trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por razones obvias.



CONTRAFUEGO: “Justicia, no venganza”, AMLO dixit.

Hasta la próxima.