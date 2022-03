No vale la pena desgastarse en temas de guerra sucia: “Truko” Verástegui

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Al acudir como invitado a la ceremonia por el 28 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el precandidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, César Augusto Verástegui, afirmó que no vale la pena desgastarse en guerra sucia y rechazó que en su caso vaya a interponer denuncias por los ataques en su contra.

El acto fue presidido por el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Edgar Melhem Salinas, y contó con la participación de destacados priistas de Tamaulipas.

En la explanada del PRI estatal se realizó el evento, que incluyó una guardia de honor por la conmemoración del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio.

En entrevista, Edgar Melhem Salinas afirmó que tienen al mejor candidato que está haciendo su trabajo, “y nosotros como partido estamos activando todas las estructuras territoriales, tocando todas las puertas buscando a todos los actores de cada región y bueno preparando el Ejército de priistas que arrancarán la campaña el 3 de abril”.

Sobre el tema de la guerra sucia que prevalece durante el periodo de campañas, señaló que la misma se combate, “con trabajo y con hechos en el territorio”.

Al concluir la ceremonia, sobre el mismo tema, Verástegui afirmó que, “simplemente hay libertad de expresión y cada quien está en su derecho de expresar lo que a su juicio y criterio considere, en lo que a mi respecta a mi no me gusta ese juego, no le entro”.

Al preguntarle ¿qué haría en caso de arreciar la guerra sucia en su contra? César Verástegui “El Truko”, respondió: “No resultaría saludable para nadie llenar el ambiente con situaciones de ese tipo, no vale la pena desgastarse en eso, es distraerte y yo creo que hay que estar fresco para lo que a la sociedad le interese, no estar atacando o defendiéndose de la basura”.