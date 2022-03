Martha Isabel Alvarado



‘¡Te van a matar!’



.-Santiago Nieto contra Cabeza de Vaca, en 2016

.-La Denuncia de Beltrones vs PAN, ante FEPADE

.-Alcaldes de la columna PJM lo volvieron a hacer

.-Úrsula Patricia, tema en la Jornada de Registros



Los alcaldes de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Nicolás y San Carlos, perteneciente a la columna “Pedro J. Méndez”, lo volvieron a hacer: zarandearon el ‘avispero’ político, con un pronunciamiento. Esta vez, a favor de Morena y su candidato a gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



Como bien se ha de recordar, en abril del 2016, hubo un pronunciamiento muy similar de esa misma columna, sólo que, en aquella ocasión en apoyo del abanderado del Partido Acción Nacional, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



Los alcaldes: JUAN CONTRERAS CASTILLO de Hidalgo; DIANA MARTÍNEZ de Villagrán; MARGARITA CARRERA MÉNDEZ de Mainero; LETICIA BENAVIDES de San Nicolás y TERESA LÓPEZ HEREDIA de San Carlos, renunciaron el pasado sábado al PAN, junto con los dirigentes municipales panistas de esas localidades.



Respecto a aquel pronunciamiento del 2016, hasta una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, hubo contra los alcaldes y candidatos la columna “Pedro J. Méndez”.



En aquellas fechas, el titular de la FEPADE era nada menos que SANTIAGO NIETO CASTILLO, quien fue destituido de esa dependencia en octubre de 2017, presuntamente, a consecuencia de una ‘filtración’ que hizo sobre EMILIO LOZOYA AUSTIN.



Digamos que aquel pudo haber sido el primer ‘round’ del “match” entre CDV y Santiago Nieto, aunque en realidad, pasó “en blanco”.



Se infiere que ya desde entonces venía “sonando bofo” el sonorense MANLIO FABIO BELTRONES, entonces dirigente nacional del PRI, que fue quien interpuso la denuncia ante la FEPADE (el 8 de mayo), al tenor de la cual no pasó nada.



En su denuncia, Beltrones incluyó a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, en aquellos ayeres dirigente estatal del PAN. Dato que consignamos sólo para el anecdotario.



La columnista del periódico “El Financiero”, GEORGINA MORETT, en su entrega del 16 de mayo del 2016, consigna que a Beltrones alguien le dijo: “Te van a matar”, luego de que interpuso la denuncia contra la columna PJM.



Lo cierto es que la elección de 2016 celebrada en nuestra entidad, transcurrió sin mayores sobresaltos. Y a Beltrones, lo que lo ‘mató’, políticamente, fue su promesa incumplida de ganar 9 gubernaturas para la causa tricolor en aquellos comicios.



En las elecciones de 2021, a la columna “Pedro J. Méndez”, se le atribuye el haber inclinado la balanza a favor del candidato del PAN a la diputación federal del distrito 05, OSCAR ALMARAZ SMER.



Es decir que, en la cabecera distrital, Ciudad Victoria, quien salió avante, fue la alianza Morena-PT-Partido Verde, con GERARDO ILLOLDI, con 56, 828 votos, contra 53, 600 de ALMARAZ SMER.



De acuerdo a los números, en el resto de los municipios del distrito 05: Hidalgo, Güemes, Mainero, Padilla, San Carlos, Villagrán y San Nicolás, fue que Almaraz obtuvo la cifra (global) de 21 mil 500 votos, misma que le permitió superar a Illoldi Reyes en el marcador final.



Cambiamos de tema, para abordar algo que ya no es novedad: un integrante de la familia de AMLO, en este caso su sobrina, la diputada local plurinominal ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA, flamante coordinadora de la bancada morenista en el Congreso local, presuntamente, pidiendo “moches” a un empresario, según se escucha en un audio que circuló profusamente el fin de semana.



Si no pasó nada con PÍO LÓPEZ OBRADOR, ni con la prima de AMLO, FELIPA OBRADOR OLÁN y sus contratos millonarios en Pemex, ¿qué podría pasar con el caso de Úrsula Patricia?.



En la conferencia de prensa previa al registro de CÉSAR VERÁSTEGUI ante el IETAM, que tuvo lugar ayer, el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, manifestó: “Es el sello de la casa; Úrsula Patricia debe aclarar qué pasó allí. El discurso de la honestidad valiente se cae a pedazos”.



Ante una segunda pregunta de la reportera PATRICIA AZUARA, esta relacionada con los hermanos Carmona, presuntamente ligados a bandas delictivas y el financiamiento a campañas de Morena, más bien ‘zigzagueó’ Marko Cortés, diciendo que MARIO DELGADO es quien debería responder. “El que calla otorga”, remató.



Tal vez, el presidente del CEN del PAN no quiso entrarle tan de frente al tema, porque sabe que, endenantes, los hermanos Carmona tuvieron Contratos con el Estado.



“La sociedad dará su mejor testimonio y el tiempo los juzgará”, fue la respuesta que en esa misma conferencia de prensa dio “El Truco” Verástegui, sobre el audio de Úrsula Patricia. Cualquiera diría que, con el ánimo de no ‘pelear’ con la familia de AMLO.



CONTRAFUEGO: Son muchos y muy ‘trampas’.

Hasta la próxima.