Marco Antonio Vázquez Villanueva

La presidencia municipal, un fraude…

¿Cuál presidente municipal de Tamaulipas está cumpliendo sus promesas?, las condiciones de las ciudades, la falta de agua, los baches, oscuridad y la basura en las calles los condenan, eso por hablar de lo básico, de lo que está en sus manos hacer, de su principal obligación, ya ni para que meterse en el tema de la obra pública que es inexistente y, la poquita que tienen, se direcciona a empras amigas, ni siquiera son capaces de apoyar a quienes pudieran generar trabajo y riqueza en sus pueblos, para beneficio de quienes confiaron en ellos.

Puede elegir al azar un municipio y le encontrará problemas, puede elegir al azar un municipio, lo gobierne el partido que lo gobierne, y observará agandalle, en el menor de los daños, incrustados en sus nóminas a personajes cuyo historial hace dudar de su capacidad y sospechar que el uso de los recursos se hace en forma poco adecuada.

Por supuesto, todos cometemos errores y si los pagamos de acuerdo con la ley, o lo que reclame la sociedad, tenemos derecho a una nueva oportunidad, sin embargo, no hay que olvidar la sabiduría popular que recomienda no poner al lobo a cuidar las ovejas o, como decimos los de por acá, la cabra siempre tira al monte, vaya, que está en su naturaleza cada una de sus acciones que no siempre son buenas.

Sin embargo, lejos de atender al refranero da la impresión de que los alcaldes atienden sus compromisos, sus negocios, sus amigos, en Ciudad Victoria, por ejemplo, los empresarios de la construcción comenzaron a quejarse de que la obra pública no existe, y que la que se ve en el papel se ha entregado a empresas foráneas sin que se note en los hechos.

Posterior a ello se comenzó a difundir el pasado del director de Obras, un personaje que se llama Eusebio Alfaro Reyna quien supuestamente fue detenido y preso en el Centro de Ejecución de Sanciones hace algunos años acusado de fraude pero ahora está en ese alto puesto por encargo del alcalde Eduardo Gattas quien lo colocó ahí a pesar de cierta resistencia del Cabildo, y qué cree, pues si, la acusación en contra de dicho personaje solo es lo más evidente pero, al parecer, no es el único caso ni funcionario que tiene señalamientos en su pasado.

Por supuesto, comenzaran a decir que son temas políticos, lo harán en ese mismo tono los otros presidentes municipales, de Morena y del PAN, porque a veces son iguales o se parecen mucho, y sin embargo, le insisto, la situación de cada una de las ciudades los condena, la falta de trabajo, en obras publicas municipales, por ejemplo, se ve reflejado en las condiciones de sus calles, de su infraestructura, de quienes ganan las obras, la verdad, otra vez esta de la fregada y a veces peor.

Eso es lo que da tristeza, que la presidencia municipal parezca un fraude, aunque quizá sea peor que se pueda decir toda esa frase en forma general y la pedrada les pegue a todos, o casi a todos…

VA POR TAMAULIPAS TENDRÁ EL MEJOR CANDIDATO… PAN, PRI y PRD darán juntos una gran batalla para defender a Tamaulipas y a México en la elección del 5 de junio, afirmó Marko Cortés Mendoza, al dirigirse a los miles de asistentes que acompañaron a César Verástegui Ostos en su registro para contender por la gubernatura del estado.

“En batallas previas hemos competido, no ha sido fácil, pero con altura de miras pensando en Tamaulipas y en México nos hemos dado la mano porque lo primero es su casa y nuestra casa, antes de ser perredistas, priistas y panistas, somos mexicanos y son tamaulipecos”, señaló el dirigente panista, quien abundó que los tres partidos van a dar la batalla en estas elecciones para defender de Morena a Tamaulipas y a México.

Refirió que en César los tamaulipecos tienen a una persona sincera, honesta sencilla que viene del trabajo, saliendo adelante poco a poco: “Si quieren tener a un gobernador que los entienda y pueda sacar las cosas adelante tienen la gran opción del Truko Verástegui, es con él y solo con él”.

El dirigente nacional del PRI, Alejando Moreno Cárdenas habló también en el mismo tonó, dijo que contarán con el mejor candidato.

Sin embargo, lo mejor para El Truko fue el dicho del alcalde de Tampico, Jesús Nader, quien aspiró a ser candidato a al gubernatura y en el evento de registró reafirmó todo su apoyo para el candidato de la alianza Va por Tamaulipas, al afirmar que Tamaulipas necesita a Cesar, Truko, Verástegui para seguir avanzando en temas como el de seguridad. “el Truko es el mejor candidato y el triunfo será contundente en Tamaulipas”.

CONFIAN PT Y VERDE EN AMERICO… dirigentes nacionales del Partido Verde y del Partido del Trabajo coincidieron en señalar que Tamaulipas está por abandonar una época negra de violencia y corrupción e iniciar una época de luz y esperanza para las familias tamaulipecas.

Karen Castrejón Trujillo, Presidenta Nacional del Partido Verde, manifestó que las tamaulipecas y los tamaulipecos, han estado esperando un perfil como el de Américo Villarreal para que concrete el cambio que Tamaulipas necesita “es una persona que va a venir a darle un cambio al estado, en todo lo que se está viviendo, en los temas de inseguridad, desarrollo y la gente está esperando ese cambio, está esperando a la persona que les va a poder dar un trabajo distinto”, manifestó.

Por su parte, la Diputada Magdalena Núñez Monreal, Comisionada Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo, reconoció en Américo Villarreal el perfil idóneo para representar a este partido en la alianza por Tamaulipas, como una persona apegada a los principios de izquierda y con la visión de alcanzar el bienestar y la prosperidad para las familias de todo Tamaulipas.

“No tenemos ninguna duda, el mejor perfil para representar los ideales del PT se llama Américo Villarreal, como nuestro candidato sabrá enarbolar las causas de nuestro partido porque es un hombre sensible, conoce a Tamaulipas, sus regiones y a su gente y sabrá traer las propuestas que el estado necesita para destacar como el gran estado que es y qué gobiernos sin escrúpulos lo han lastimado y herido, pero él sanará a Tamaulipas y el PT estará ahí para acompañarlo hasta la victoria siempre”.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com