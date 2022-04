Martha Isabel Alvarado



Maki, en su laberinto



.-Ex alcaldesa de Reynosa en la encrucijada

.-Maki Ortiz, la mujer de los muchos “palos”

.-Llegaría muy ‘apaleada’ a su decisión final

.-La SCHP, ‘como dice una cosa, dice la otra’



No es por intrigar, pero a MAKI ORTIZ ya le dicen la mujer de los muchos ‘palos’, pues resulta, que el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas le asestó uno más el pasado domingo, en plena euforia del arranque de las campañas para gobernador.



Como es sabido, el 30 de diciembre de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le dio “palo” (como se dice en la jerga jurídica) a un Juicio promovido por la ex alcaldesa de Reynosa, para la Protección de sus Derechos Político-Electorales.



Aquel Recurso legal, fue el primero del que echó mano Maki Ortiz, con el ánimo de impugnar la nominación del cardiólogo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a quien Morena formalizó como su precandidato a la gubernatura de Tamaulipas, el 23 de diciembre pasado.



Habría que recordar que, en la misma madrugada del 23 de diciembre, concretamente a la 1:48 a.m., Maki Ortiz publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:



“Felicidades al Dr. Américo Villarreal por haber ganado la encuesta y ser el próximo candidato a Gobernador de Tamaulipas por Morena!”.



Más recientemente, el pasado 19 de marzo, el Tribunal Electoral de Tamaulipas emitió un dictamen confirmando a Américo Villarreal Anaya como único precandidato de Morena el gobierno de Tamaulipas. En el cual solicitó a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, despejar la inconformidad de Maki Ortiz, y los motivos de la misma.

De modo que, como lo señalamos al inicio de este texto, el pasado domingo 3 de abril, el TRIELTAM, resolvió que los agravios señalados por Maki Ortiz Dominguez en contra de la resolución emitida el 22 de marzo pasado, son infundados, inoperantes e inatendibles.



El Acuerdo de los Magistrados de dicho órgano electoral, fue desechar el Recurso de Procedimiento Sancionador Electoral CNHJ-TAMS-001/2022, en el cual la ex alcaldesa expuso su inconformidad respecto al proceso interno llevado a cabo en Morena para definir a su candidato a gobernador del estado.



Tiene sentido suponer, que tras este último ‘palo’ a su aspiración por la gubernatura, la ex alcaldesa de Reynosa acudiría de nuevo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para intentar, una vez más, “tumbar” a Américo Villarreal, habiendo agotado el principio de Exhaustividad.



Tal vez, Maki Ortiz no ha reparado en lo que le acaba de pasar a otra dama que buscaba con toda su alma convertirse en candidata a gobernadora por parte de Morena, como es la Senadora por Oaxaca, SUSANA HARP, quien impugnó formalmente al candidato oficial morenista de aquella entidad, SALOMÓN JARA CRUZ.



El 30 de marzo pasado, el propio TEPJF, desechó el reclamo de Susana Harp (sobrina del magnate ALFREDO HARP HELÚ, dueño de Banamex), aduciendo que no hubo paridad de género en el proceso de asignación de la candidatura de Oaxaca.



Hasta eso, que la Senadora Susana Harp lo tomó con cierta ‘filosofía’, y declaró a algunos medios de comunicación estar “contenta”, dado que, en la resolución de ese Tribunal, misma que esta vez no le favoreció, se estableció respetar la paridad de género para el proceso del 2028 en esa entidad.



Evidentemente, Maki Ortiz no tiene la misma ‘resignación’ que tuvo Susana Harp, ante el hecho de no ser candidata a gobernadora. Y vaya que la ex alcaldesa de Reynosa tendría muchas más razones, para “ya no buscarle tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro”.

Seguramente, Maki Ortiz, nunca se imaginó estar en esta circunstancia, tan compleja: con un hijo alcalde que llegó al ‘Poder’ bajo la denominación de Morena, lo cual, la obligaría a ella a jugársela con esas siglas en la elección del próximo 5 de junio.



Pero, por otro lado, con algunas Cuentas Públicas pendientes de aprobar en el Congreso del Estado, en el cual, recientemente el PAN recuperó la presidencia de la Junta de Coordinación Política, así como la Comisión de Vigilancia.



De más está decir, que esto último implicaría ‘presión’ para que Maki Ortiz se deje de…titubeos, y apoye al candidato de la alianza PRI, PAN, PRD, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, quien, además, cada vez que tiene un micrófono a mano, invita a la ex alcaldesa a sumarse a su proyecto. ¿Así ‘por la buena’, sí?.



Finalmente anotaremos que, el Secretario de Hacienda de la “4-T”, ROGELIO RAMÍREZ DE LA O., Doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, que llegó al cargo con credenciales de primer mundo, últimamente se está convirtiendo en “el payaso de las cachetadas”.



Primero fue el incremento de las tasas de interés de Banco de México, que AMLO reveló ‘en exclusiva’ desde su conferencia mañanera, violando la ley de Banxico. Y el pasado fin de semana, el subsidio a las gasolinas en los estados del norte del país, como Tamaulipas, que la SHCP eliminó el sábado, y repuso el domingo. ¿A qué se debió este ‘bandazo’?. A que no hay que ‘testerear’ a la raza, estando en puerta la Consulta de Revocación de Mandato, tan anhelada por AMLO, buscando emular su ‘marca’ del 2018.



