Vamos a empezar de cero en inversiones: Arturo Diez

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- En mi gobierno las relaciones con los inversionistas van a comenzar de cero, para que sean de puertas abiertas en todo el estado, aseguró Arturo Diez Gutiérrez candidato a la gubernatura de Tamaulipas de Movimiento Ciudadano.

“Ya lo hicimos en Victoria, cuando fui Alcalde logré consolidar acuerdos para que llegarán a la capital del estado inversiones importantes como es la tienda LIVERPOOL, The Home Depot, la Comercial Mexicana, así como infinidad de franquicias, que permitieron detonar las fuentes de empleo para la población”.

El candidato dijo que existe falta de voluntad por parte de los gobiernos actuales, lo que no permite que sigan aterrizando importantes inversiones por lo que se van, o solo permiten llegar a ciertas regiones del estado.

“Ellos quieren seguir haciendo las cosas mal, con trucos, mientras que al gobierno de cuarta no le interesan fomentar las inversiones, ni que la gente tenga empleo, ya que solo quieren manipularlos con dadivas en lugar de ayudarlos a crear negocios”.

Díez Gutiérrez, señaló que al asumir su gobierno habrá de hacer obras en cada uno de los municipios y que la derrama se quede ahí, no vamos a ser como los gobiernos actuales que por falta voluntad política concentran las obras en un sólo municipio”.

El candidato a la Gubernatura de Movimiento Ciudadano enfatizó: “En Tamaulipas urge abrir las puertas a todas las inversiones, si nosotros generamos fuentes de empleo se va a bajar mucho la delincuencia, toda esta delincuencia que hay en el estado es por la falta de oportunidades”.

Y reiteró: “Vamos a tener una muy buena relación con Samuel García, gobernador de Nuevo León, con el gobierno de Texas y con el gobernador de Coahuila, y los tres habremos de impulsar el desarrollo turístico y económico del estado, haciendo región”.