Confirman solo 3 nuevos casos de Covid-19 en Tamaulipas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Tras reiterar su llamado a extremar las medidas de seguridad sanitaria durante los días de asueto de Semana Santa y proteger a los más vulnerables a sufrir complicaciones graves, la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó 3 nuevos casos de Covid-19.

La dependencia, precisó que durante la jornada de este viernes no se registraron fallecimientos asociados al virus, por lo que pidió mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y no abandonar los tratamientos médicos al salir de vacaciones.

Se invita a quienes no han completado su esquema de vacunación, quienes no tengan la dosis de refuerzo o no hayan recibido ninguna dosis, a acudir a su unidad de salud más cercana durante la jornada intensiva que se llevará a cabo en los 43 municipios de la entidad.