Atletas kenianos se imponen en la Maratón de Boston 2022

AGENCIAS

Los kenianos Evans Chebet y Peres Jepchirchir ganaron, en forma espectacular, la edición 126 del Maratón de esta ciudad. Chebet, con una acelerada monumental en los kilómetros finales, y Jepchirchir —actual campeona olímpica—, tras una épica batalla con la etíope Ababel Yeshaneh que se decidió casi sobre la meta.

Evans se desprendió del resto faltando bastante para la llegada, y sacó amplias ventajas que nunca cedió. Ganó en dos horas, seis minutos y 51 segundos, superando por medio minuto a Gabriel Geay, de Tanzania. En tercer lugar arribó el campeón del año pasado, Benson Kipruto.

Los tres se habían desprendido del resto del pelotón y corrieron juntos hasta que Chebet se fugó solo. “Quiero agradecerle a Dios”, expresó el triunfador, quinto keniano que gana este maratón en los últimos 10 años. “En 2018 no me fue bien. Hoy [ayer] estuve mucho mejor”.

Chebet fue uno de varios corredores que tuvieron que abandonar por el mal tiempo, cuando vino por primera vez a Boston, en la edición 2018. “Los técnicos me dijeron que si veía que mis rivales se acercaban, tenía que distanciarme. Confiaba en que podía hacerlo”, señaló. A unos cuantos metros de la meta, “vi que no tenía a nadie cerca y eso me alentó”.

Mientras que en la prueba masculina la única duda era si Chebet tendría resto, en la femenina no se supo quién ganaría hasta los últimos metros. Jepchirchir, actual campeona olímpica, corrió codo a codo con Yeshaneh y —en el último kilómetro y medio— se alternaron ocho veces en la punta.

La etíope, no obstante, ya no tuvo respuesta cuando su rival tomó la delantera a unos 400 metros de la meta, en lo que fue la edición 50 de la prueba femenina. La keniana cronometró 2:21:01 horas y superó por cuatro segundos a la etíope. “Ella es fuerte”, expresó Jepchirchir, quien ganó 150 mil dólares. “Quedé atrás, pero nunca claudiqué”.