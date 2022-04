Análisis Político

Antonio Frausto

Los candidatos en el debate

Si bien, históricamente los debates no modifican de manera relevante la intención del voto, si son un ejercicio de comunicación importante para que los candidatos den a conocer sus propuestas, pero, sobre todo para ver su carácter, así como lo que comunican en un contexto de presión y muchas veces de confrontación.

El debate permite que los candidatos comuniquen ideas, pero también emociones, por lo que es trascendental la comunicación no verbal, ya que transmitirán a los ciudadanos seguridad, confianza y empatía que fortalecerá su proyecto político, o por el contrario pueden mostrarse sin carácter e inseguros dañando su imagen ante los votantes.

Un buen candidato tiene que estar preparado para un debate, por lo que tiene que definir su estrategia, la cual dependerá de la posición que ocupe en las preferencias electorales. La estrategia del primer lugar será defenderse, el segundo deberá confrontar, mientras que el tercero deberá atraer la atención para que vean que su proyecto es viable.

En el primer debate entre Américo Villarreal, César “Truko” Verástegui y Arturo Diez Gutiérrez vimos claramente estás estrategias de comunicación política, lo que demuestra que se prepararon para lo que iban a enfrentar y no dejaron nada a la improvisación.

AMÉRICO A LA DEFENSIVA

Cómo se esperaba, Américo Villarreal no modificó su narrativa, dejó en claro que su fortaleza principal es apostarle a los principios de la 4T de no robar, no mentir y no traicionar, que todos los males son resultado de la corrupción del PRIAN y que como candidato de MORENA representa la esperanza de un mejor futuro.

TRUKO CONFRONTATIVO

Desde su primera intervención César Verástegui se mostró retador siendo su blanco el Doctor Américo Villarreal, señalando desde los errores del gobierno federal emanado de MORENA, su tibieza para defender a los niños con cáncer hasta su supuesta relación con Sergio Carmona, personaje ligado a la delincuencia organizada.

ARTURO INTENTO

Mientras que Arturo Diez Gutiérrez intentó visibilizarse con los ataques a ambos adversarios, con señalamientos de que son lo mismo, resultado de los malos gobiernos lo que llama “Mataulipas” y que sólo él representa la solución a los problemas de los tamaulipecos.

El formato del debate conducido por la periodista Ana María Lomelí permitió que se diera una interacción directa entre los candidatos, lo malo que quedaron muchas preguntas sin contestar, en especial de Américo Villarreal hacia César Verástegui, por supuesto por la estrategia de defensa del morenista.

Arturo Diez abusó de repetir que era el único candidato que había recorrido los 43 municipios, por lo que se hicieron múltiples memes al respecto.

Mientras qué “Truko” Verástegui comenzó nervioso, quizá porque no leyó e intentaba recordar el guión de sus diálogos. Sin embargo, fue quien más cuestionó y mostró conocimiento de los temas, con una visión clara de las necesidades de los tamaulipecos, en especial al hablar del problema del agua.

Cómo era de esperarse al final del debate los tres candidatos se declararon ganadores y se reunieron con sus equipos y seguidores para celebrar su “triunfo”.

Pensamos que el debate fue un buen ejercicio de comunicación, que nos permitió ver a los candidatos en otra faceta, fuera de sus mítines, es decir, fuera de su zona confort y sus reacciones ante los señalamientos, críticas o ataques hacia lo que representan.

La mejor opinión la tienen los tamaulipecos ¿Cuál de los tres candidatos ganó? ¿Cambió su intención del voto luego del primer debate? ¿Qué esperan del segundo?

