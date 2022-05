En Tamaulipas ya ganamos: Chucho Zambrano

Redacción InfoNorte

Cd. Victoria.- “Vamos muy bien, estamos seguros de que vamos a ganar Tamaulipas, estamos seguros por el trabajo que estás haciendo (refiriéndose a Truko), se han integrado muy bien los partidos de la coalición, las últimas encuestas nos confirman que vamos ya en la delantera y no nos vamos a rajar, al contrario vamos a aumentar las simpatías entre los electores”, señaló Jesús “Chucho” Zambrano Grijalva, en el marco de los festejos de su trigésimo tercer aniversario.

En este sentido, el dirigente nacional del PRD señaló que la suma diaria de fuerzas políticas, organizaciones y liderazgos impulsan la campaña a la gubernatura de Tamaulipas de César Truko Verástegui, quien a un mes de realizarse la jornada de votaciones ya se encuentra en primer lugar de las preferencias electorales.

Señaló que no es usual que la directiva esté presente en algún estado de la República, pero ahora, en reconocimiento a la campaña de Truko Verástegui “estamos aquí para refrendar esta decisión de caminar contigo y de compartir el destino de Tamaulipas”.

El Estado no quiere regresar a los niveles de inseguridad de hace seis años, señaló el dirigente perredista, “la sociedad no quiere regresar a un escenario de esas características, Tamaulipas no puede regresar y quedar en manos de quienes en otras partes están hundiendo y destruyendo al país”.

Truko Verástegui, dijo, es el candidato de las propuestas, que conoce los retos del estado y tiene las recetas para atenderlos. Criticó la mezquindad a la que ha llegado Morena a decir que si no votan por su candidato van a perder los apoyos, “son programas que nosotros como Coalición aprobamos en su momento”.

Por su parte, César Truko Verástegui, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD afirmó la importancia de esta alianza que representa “seguir adelante y no dar un retroceso en las políticas públicas que está marcando el gobierno federal”.

Acompañaron a Truko Verástegui y Chucho Zambrano la plana mayor del PRD Nacional, entre ellos Miguel Mancera, coordinador de la bancada perredista en el Senado de la República; Luis Espinoza Cházaro, coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Adriana Díaz Contreras, Secretaria General; David Valenzuela, dirigente en el Estado, entre otras personalidades.