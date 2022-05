Martha Isabel Alvarado

‘Hasta el tronco’

.-Arturo Diez hizo ‘sudar’ al Secretario del MC

.-Candidato Naranja pide que declinen rivales

.-‘Cachorro’ y ‘Beto’ Prieto, ‘tiro’ por la alcaldía

.-Reaparece Humberto Moreira, trae pa’ todos

El que quiso lanzar al ‘mercado’ (pre-electoral) su propia versión de “Tengo pa’ todos”, fue el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, a juzgar por lo expresado en la más reciente conferencia de prensa que dio en Reynosa.

Digamos que Diez Gutiérrez no se anduvo con fregaderas, y “exhortó” a sus competidores de la alianza Morena, Verde, PT, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, del PRI, PAN, PRD, a declinar a sus candidaturas.

Sin ofrecer una sola prueba, y con voz ‘de hombre’, Diez Gutiérrez manifestó: “Los dos se han beneficiado y han financiado sus campañas con dinero ilícito”.

Tan pronto pronunció esa frase de arranque, Diez Gutiérrez provocó que el secretario de Acuerdos del MC a nivel nacional, JUAN IGNACIO ZAVALA GUTIÉRREZ, allí presente, vestido de camisa celeste, se rascara repetidamente la cabeza y la barbilla, muy ‘sacado de onda’.

Se supone que ‘temple’ tiene este chamaco, que para más señas es sobrino de MARGARITA ZAVALA y FELIPE CALDERÓN, cuyo currículum apunta que es abogado por el ITAM, con maestría en Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown.

Vayan ustedes a saber, qué habrá oído decir de Tamaulipas este jovenazo, hijo del analista político JUAN IGNACIO ZAVALA, hermano de Margarita, el caso es que durante toda la rueda de prensa no pudo ocultar su nerviosismo. Siempre dio la impresión de estar pensando: “Este güey diciendo esto, y yo en territorio apache”.

Máxime, cuando Diez Gutiérrez insistió: “Por eso les repito, El Truco y Américo deben renunciar a sus candidaturas porque los dos son “Mataulipas”, deben de declinar los dos porque están hasta el tronco con el crimen organizado”.

En ese punto, la ex candidata del PAN a la diputación local del distrito 19, ELIZABETH HUMPREY OELMEYER, que hoy forma parte del MC, volteaba a ver al candidato con cara de ¿what?.

Mientras que el dirigente estatal del Partido Naranja, JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, se arreglaba una y otra vez el cuello de la camisa, y sonreía tímidamente ante las cámaras.

¿Será que los acompañantes de Arturo Diez no sabían lo que el candidato llevaba apuntado en las hojas que leyó durante la conferencia de prensa?. Según se ve, Diez es de los que no pueden improvisar ni las “mentadas de madre”.

La que pudo sobrellevar con más naturalidad este ‘arrebato’ de Diez Gutiérrez, de pedir que declinen sus opositores para, como quien dice, ‘ganar’ la gubernatura por ‘default’, fue la ex gobernadora Priista de Yucatán, IVONNE ORTEGA PACHECO, hoy coordinadora nacional del Empoderamiento Ciudadano del Partido Naranja.

A leguas se ve que a la ex gobernadora de Yucatán no la ‘asustan’ este tipo de ‘papelones’, en contraste con el jovenazo Juan Zavala que, visiblemente, resintió la “embarcada” que le dio su anfitrión. Capaz que, si su tío Felipe Calderón lo ve ‘acalambrado’ en las fotos y el video de esta conferencia, no le va a gustar nadita.

Dícese de Ivonne Ortega, que en alguna ocasión acudió a las memorables reuniones que celebraba el finado empresario SERGIO CARMONA, en su departamento de Polanco, en la CDMX.

Así las cosas, con el candidato “De 10” (centavos).

¿Qué tienen en común el diputado local de Morena, HUMBERTO PRIETO HERRERA y el diputado plurinominal del PAN, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, “El Cachorro”, además de que se les da ‘picudearse’ en los pasillos del Congreso local?. Que ambos quieren estar en la boleta del 2024, como candidatos a la alcaldía de Reynosa, por sus respectivos Partidos. ¿Hay ‘tiro’?.

Otro que trae pa’ todos, según se pudo apreciar en su reaparición en público esta semana durante el funeral del ex gobernador Priista de Coahuila, ELISEO MENDOZA BERRUETO, fue el ex dirigente nacional del PRI, HUMBERTO MOREIRA VALDEZ, aquel que con mucho salero bailaba el “Chúntaro Style”.

Ante cámaras y grabadoras que le salieron al paso, Humberto Moreira dijo que Morena y su candidato JULIO MENCHACA, le van a ganar, 2 a 1, la gubernatura del estado de Hidalgo a su cuñada, la abanderada del PRI, CAROLINA VIGGIANO, esposa de su hermano, RUBÉN MOREIRA, al que no tuvo empacho en llamar “Caín”.

Ni el ex presidente PENA NIETO se le escapó a Humberto Moreira en esta declaración, pues dijo que cuando lo vea, le va a reclamar varias cosas. Y de refilón, se fue contra el ex dirigente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, al que llamó “Clavillazo”, reprochando que fue él quien lo expulsó de las filas tricolores.

Finalmente anotaremos, que la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, salió más valiente que su hermano CARLOS, que ante los ‘apretones’ del gobierno salió huyendo a Estados Unidos. Ella respondió, incluso mediante un comunicado.

CONTRAFUEGO: Por poco y pregunta si la sangre es amarilla.

Hasta la próxima.